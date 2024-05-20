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الجزائر

حماية مدنية.. إخماد حرائق غابية ومحاصيل عبر 5 ولايات

الشروق أونلاين
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حماية مدنية.. إخماد حرائق غابية ومحاصيل عبر 5 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، الاثنين، عن الحالة العامة لحرائق المناطق الغابية والمحاصيل التي مست 5 ولايات.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها أن مصالحها تمكنت من إخماد عدة حرائق غابات ومحاصيل زراعية عبر خمس ولايات.

1- ولاية البليدة

حريق غابة بواد الكبير بلدية الشريعة تم اخماد الحريق نهائيا

2- ولاية تيبازة

 حريق غابة بحي البلج بلدية تيبازة تم اخماد الحريق نهائيا

 3- ولاية المنيعة

 حريق محصول زراعي “قمح” بالمنطقة الفلاحية بلدية حاسي القارة تم اخماد الحريق نهائيا

4- ولاية تيارت

حريق محصول زراعي “قمح ” طريق مشروع الصفا  بلدية تيات تم اخماد الحريق نهائيا

5- ولاية تقرت

حريق نخيل بمحيط غرغور بلدية سيدي سليمان تم اخماد الحريق نهائيا

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