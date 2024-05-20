حماية مدنية.. إخماد حرائق غابية ومحاصيل عبر 5 ولايات
كشفت مصالح الحماية المدنية، الاثنين، عن الحالة العامة لحرائق المناطق الغابية والمحاصيل التي مست 5 ولايات.
وأفادت الحماية المدنية في بيان لها أن مصالحها تمكنت من إخماد عدة حرائق غابات ومحاصيل زراعية عبر خمس ولايات.
1- ولاية البليدة
حريق غابة بواد الكبير بلدية الشريعة تم اخماد الحريق نهائيا
2- ولاية تيبازة
حريق غابة بحي البلج بلدية تيبازة تم اخماد الحريق نهائيا
3- ولاية المنيعة
حريق محصول زراعي “قمح” بالمنطقة الفلاحية بلدية حاسي القارة تم اخماد الحريق نهائيا
4- ولاية تيارت
حريق محصول زراعي “قمح ” طريق مشروع الصفا بلدية تيات تم اخماد الحريق نهائيا
5- ولاية تقرت
حريق نخيل بمحيط غرغور بلدية سيدي سليمان تم اخماد الحريق نهائيا