حماية مدنية.. إخماد حرائق غابية ومحاصيل عبر 5 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، الاثنين، عن الحالة العامة لحرائق المناطق الغابية والمحاصيل التي مست 5 ولايات.

وأفادت الحماية المدنية في بيان لها أن مصالحها تمكنت من إخماد عدة حرائق غابات ومحاصيل زراعية عبر خمس ولايات.

1- ولاية البليدة

حريق غابة بواد الكبير بلدية الشريعة تم اخماد الحريق نهائيا

2- ولاية تيبازة

حريق غابة بحي البلج بلدية تيبازة تم اخماد الحريق نهائيا

3- ولاية المنيعة

حريق محصول زراعي “قمح” بالمنطقة الفلاحية بلدية حاسي القارة تم اخماد الحريق نهائيا

4- ولاية تيارت

حريق محصول زراعي “قمح ” طريق مشروع الصفا بلدية تيات تم اخماد الحريق نهائيا

5- ولاية تقرت

حريق نخيل بمحيط غرغور بلدية سيدي سليمان تم اخماد الحريق نهائيا