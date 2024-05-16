حماية مدنية.. إخماد حرائق في محاصيل زراعية عبر 4 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، الخميس، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية عبر 4 ولايات.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها أنه تم إخماد حرائق اندلعت في محاصيل زراعية في مناطق مختلفة.

1- ولاية ورقلة:

– حريق نخيل بمحيط حي المخزن بلدية عين البيضاء أخمد عملية الحراسة متواصلة

– حريق نخيل محيط افري بلدية ورقلة أخمد عملية الحراسة متواصلة

– حريق نخيل محيط بالة بلدية ورقلة أخمد عملية الحراسة متواصلة

2- ولاية المنيعة:

-حريق نخيل حي بوخشبة بلدية المنيعة تم اخماد الحريق نهائيا

3- ولاية تيميمون :

– حريق شعير اصلاحات قصر تالة بلدية اوقروت تم اخماد الحريق نهائيا

4-ولاية المسيلة :

-حريق أشجار مثمرة واد الهامل بلدية الهامل تم اخماد الحريق نهائيا