حماية مدنية.. إخماد حرائق في محاصيل زراعية عبر 4 ولايات
كشفت مصالح الحماية المدنية، الخميس، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية عبر 4 ولايات.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها أنه تم إخماد حرائق اندلعت في محاصيل زراعية في مناطق مختلفة.
1- ولاية ورقلة:
– حريق نخيل بمحيط حي المخزن بلدية عين البيضاء أخمد عملية الحراسة متواصلة
– حريق نخيل محيط افري بلدية ورقلة أخمد عملية الحراسة متواصلة
– حريق نخيل محيط بالة بلدية ورقلة أخمد عملية الحراسة متواصلة
2- ولاية المنيعة:
-حريق نخيل حي بوخشبة بلدية المنيعة تم اخماد الحريق نهائيا
3- ولاية تيميمون :
– حريق شعير اصلاحات قصر تالة بلدية اوقروت تم اخماد الحريق نهائيا
4-ولاية المسيلة :
-حريق أشجار مثمرة واد الهامل بلدية الهامل تم اخماد الحريق نهائيا