عدد الضحايا بلغ 6 وفيات
حماية مدنية: العثور على آخر ضحايا السيول ببلدية المعريف في المسيلة
كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة عن تأكدها من هوية الضحية التي عثر عليها صباح الجمعة، بمنطقة ضاية بن ولهة على مستوى واد ميطر بإقليم بلدية المعاريف .
وحسب ذات المصدر فان الضحية متوفى يدعى “ط. لخضر” البالغ من العمر حوالي 49 سنة وهو الشخص المفقود المبحوث عنه منذ يوم 2021/05/07 بعدما عثر على سيارته بواد جنان الرومي ببوسعادة إثر التقلبات الجوية الأخيرة .
وقد بلغ عدد ضحايا التقلبات الجوية الأخيرة الذي بلغ عددهم 06 وفيات.