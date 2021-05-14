حماية مدنية: العثور على آخر ضحايا السيول ببلدية المعريف في المسيلة

عدد الضحايا بلغ 6 وفيات

كشفت مصالح الحماية المدنية لولاية المسيلة عن تأكدها من هوية الضحية التي عثر عليها صباح الجمعة، بمنطقة ضاية بن ولهة على مستوى واد ميطر بإقليم بلدية المعاريف .

وحسب ذات المصدر فان الضحية متوفى يدعى “ط. لخضر” البالغ من العمر حوالي 49 سنة وهو الشخص المفقود المبحوث عنه منذ يوم 2021/05/07 بعدما عثر على سيارته بواد جنان الرومي ببوسعادة إثر التقلبات الجوية الأخيرة .

وقد بلغ عدد ضحايا التقلبات الجوية الأخيرة الذي بلغ عددهم 06 وفيات.