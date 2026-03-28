“حمايتك” تدعو إلى التوقف الفوري عن استعمال البروتين والكيراتين للشعر

خطر صحّي قد يصل إلى الفشل الكلوي

رغم التحذيرات المُتكررة التي تطلقها جهات مختصة ومنظمات حماية المستهلك حول خطورة بعض مواد تمليس الشعر، خاصة تلك التي تحتوي على مركبات كيميائية ضارة، إلا أن ذلك لم يحد من انتشار هذه الظاهرة، بل على العكس، توسع نطاقها ليشمل الاستعمال العشوائي داخل المنازل، حيث يلجأ البعض إلى تطبيق هذه المواد دون أدنى شروط السلامة أو المعرفة بطريقة استخدامها الصحيحة.

بين هوس الجمال وضغط المناسبات، يجد كثير من الشباب أنفسهم أمام خيارات قد تحمل في طياتها مخاطر صحية جدية، ومنها استعمال مملسات الشعر، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ضرورة التوعية والرقابة، من هذه المنتجات، حماية للمستهلك من تداعيات قد تكون أخطر مما يُتوقع.

فمع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتجدّد إقبال لافت لدى فئة واسعة من الشباب، نساء ورجالا، على تمليس الشعر بمختلف أنواعه، كما يعود هوس الظهور بشعر ملفت وجذاب وبقوة، مع اقتراب الصيف وموسم الأعراس، في ظاهرة باتت تفرض نفسها بقوة داخل صالونات الحلاقة والتجميل وحتى داخل المنازل. هذا التوجه الذي يغذيه السعي نحو مظهر أنيق وشعر ناعم وسهل التسريح، يتزامن أيضا مع إطلاق موسم الأعراس والمناسبات، حين يتزايد الطلب على خدمات التجميل بشكل ملحوظ، ما يجعل هذه الفترة ذروة النشاط بالنسبة للمهنيين في هذا المجال.

حمض الجليوكسيليك الضّار يُمتصّ عبر فروة الرأس ويتراكم في الكلى

غير أن اللافت في الأمر، هو تنامي استعمال منتجات كيميائية متعددة، منها الأصلية وأخرى مقلدة ومجهولة المصدر، في ظل سباق محموم نحو نتائج سريعة دون الالتفات إلى المخاطر الصحية المحتملة.

بعض مُستحضرات التجميل خطر صامت

وفي هذا الصّدد، أطلقت المنظمة الجزائرية لإرشاد المستهلك “حمايتك” تحذيرا شديد اللهجة بخصوص بعض منتجات تمليس وتنعيم الشعر، خاصة تلك التي تعتمد على ما يعرف بالبروتين والكيراتين، مؤكدة أنها قد تشكل خطرا صحيا جسيما على المستهلكين، بل وقد تصل مضاعفاتها إلى الإصابة بالفشل الكلوي الحاد.

وتستند المنظمة في تحذيرها على معطيات طبية مقلقة، وموضحة أن هذا التحذير يستند إلى تقارير طبية حديثة رصدت حالات إصابة حول العالم بالفشل الكلوي الحاد لدى مستخدمي هذه المنتجات. وتشير الدراسات العلمية إلى أن بعض هذه المواد، وعلى رأسها حمض الجليوكسيليك، يمكن أن تمتص عبر فروة الرأس، لتتحول داخل الجسم إلى مركبات ضارة تتراكم في الكلى.

وبحسب المعطيات العلمية، التي أوردتها المنظمة الجزائرية لإرشاد المستهلك “حمايتك”، فإن حمض الجليوكسيليك يخضع لعملية استقلاب داخل الكبد، ينتج عنها الأوكسالات بمستويات تفوق قدرة الكلى على التخلص منها. هذه الأوكسالات تترسب داخل الأنابيب الكلوية على شكل بلورات صلبة تعرف بأوكسالات الكالسيوم، ما يؤدي إلى انسدادها والتسبب في التهاب حاد قد يتطور بسرعة إلى فشل كلوي.

ولا تتوقف الخطورة عند هذا الحد، إذ يحذر المختصون من أن استخدام مكواة الشعر بدرجات حرارة مرتفعة خلال جلسات التمليس يؤدي إلى تبخر هذه المواد واستنشاقها، ما يسرع من وصولها إلى مجرى الدم ويزيد من تأثيرها السام على الكلى.

حرارة جهاز التمليس تضاعف المخاطر

في هذا السياق، دعت “حمايتك” المستهلكين إلى ضرورة التحقق من مكونات المنتجات قبل استعمالها، والتوقف فورا عن استخدام أي مستحضر يحتوي على حمض الجليوكسيليك أو مشتقاته.

كما وجهت نداء إلى الحلاقين وخبراء التجميل بضرورة قراءة الملصقات الخلفية للمنتجات وتجنب تلك التي تروج لنفسها كبديل آمن للفورمول، في حين إنها تحتوي على مواد قد تكون أكثر خطورة.

ونبهت المنظمة إلى مجموعة من الأعراض التي قد تظهر بعد جلسات تمليس الشعر، مثل الغثيان والتقيؤ وآلام حادة في أسفل الظهر أو نقص مفاجئ في كمية البول، مؤكدة أن ظهور هذه العلامات يستدعي التوجه الفوري إلى أقرب مصلحة استعجالات لتلقي العلاج.

ويعيد هذا التحذير النقاش حول سلامة مستحضرات التجميل المتداولة في السوق، خاصة تلك التي تلقى رواجا واسعا بين النساء، ما يستدعي تشديد الرقابة وتعزيز وعي المستهلك لتفادي مخاطر صحية قد تكون عواقبها وخيمة.