حمداني: أكثر من 70 بالمائة من احتياجاتنا الغذائية تنتج محليا

أكد وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، أن أكثر من 70 بالمائة من احتياجاتنا الغذائية يتم إنتاجها محليا، ويبقى القمح مشكلا فيما يخص المنتجات الإستراتجية.

وأوضح حمداني، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن الجزائر تنتج أزيد من 70 بالمائة من حاجياتها الغذائية.

وأوضح حمداني أن إستراتيجية مصالحه تقوم على الاستثمار في الجنوب خاصة في مجال الزراعات الصناعية الإستراتجية التي تؤثر كثيرا على ميزان المدفوعات خلال آفاق 2024.

وأكد المتحدث أن أكثر من 150 ملف استثمار في الزراعات الإستراتجية تم إيداعها عبر المنصة الالكترونية الخاصة بديوان تطوير الزراعات الصناعية في الأراضي الصحراوية ODAS إلى غاية اليوم.

وتحدث الوزير عن النتائج الايجابية المحققة هذا الموسم فيما يخص زراعة السلجم والتوجه نحو الاستثمار في الزراعات الزيتية لإنتاج زيت المائدة والأعلاف.

وأضاف أنه تم وضع نظام مرافقة ودعم مع تحفيزات خاص بزراعة الذرة الصفراء والقطاع يطمح لزراعة أكثر من 40 ألف هكتار هذا الموسم.

كما كشف وزير الفلاحة عن رفع سعر شراء الذرة المنتجة محليا من عند الفلاحين الى 5000 دينار للقنطار لتشجيعهم على الاستثمار في هذه الشعبة لتقليص فاتورة استيراد الذرة التي تفوق 800 مليون دولار سنويا.