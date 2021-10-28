حمداني: تعليمة وزارية مشتركة لتسوية وضعية 200 ألف هكتار مستغلة بدون وثائق

كشف وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، عن إصدار تعليمة وزارية مشتركة لتسوية وضعية 200 ألف هكتار على أساس الامتياز مستغلة دون وثائق.

وأوضح، حمداني، الخميس، خلال رده على أسئلة النواب بمجلس الأمة، أن العقار الفلاحي والتسوية العقارية تعتبر من أولويات القطاع، مضيفا أنه تم منح 2 مليون هكتار لفائدة 162 ألف مستفيد عبر مختلف الولايات .

وأضاف الوزير أنه تم استرجاع 6000 ألف هكتار من الأراضي غير المستغلة لتوزيعها على الفلاحين الراغبين في استغلالها.

وعن الإنتاج الفلاحي قال حمداني أن مصالحه تسعى للوصول إلى إنتاج 74 مليون قنطار من مادة القمح الصلب في حدود 2024.

وأوضح المتحدث أن شعبة القمح سجلت ارتفاعا محسوسا في الإنتاج خلال السنوات الماضية حيث بلغت 52.3 مليون قنطار، مضيفا أن الهدف المسطر هو رفع مستوى الإنتاج.

وعن شعبة الزيتون قال الوزير حمداني أنها سجلت نتائج جيدة بلغت 10.8 مليون قنطار في 2021.

كما تحدث الوزير عن شعبة الحليب كاشفا عن تسطير برنامج لتطوير الشعبة وتعزيز الاستثمار للمؤسسات المنتجة للحليب وتطوير إنتاج الأعلاف وتشجيع لمستثمرة المتخصصة في تربية الأبقار وتخفيض كتلة استيراد بودرة الحليب.