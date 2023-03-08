حمدي يقرر الاعتماد على أوقاسي وبن يوسف.. ويلح على الإطاحة بفيتا كلوب

شبيبة القبائل

قرر مدرب شبيبة القبائل، ميلود حمدي، طي صفحة البطولة مؤقتا، ومن ثم التركيز على المواجهتين المقبلتين في دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا أمام فيتا كلوب الكونغولي هذا السبت 11 مارس على ملعب 5 جويلية الأولمبي، ثم بيترو أتليتكو الأنغولي يوم 18 من ذات الشهر على نفس الملعب، ما يعني أن شبيبة القبائل، التي تجمع أربع نقاط في المسابقة القارية ستكون أمام فرصة مواتية لحصد ست نقاط كاملة في الجولتين القادمتين.

وكانت التشكيلة القبائلية قد عادت إلى أجواء التدريبات، الأربعاء، حيث رفض المدرب حمدي منح اللاعبين الراحة بالنظر إلى ارتباطه بالمنافسة القارية، خصوصا أن حمدي يود تحقيق الفوز هذا السبت أمام فيتا كلوب، وهي المباراة التي يعتبرها حمدي صعبة للغاية بالنظر إلى أهمية اللقاء الذي سيكون منعرجا حاسما، علما أن حمدي سيجري عديد التغييرات على مستوى التشكيلة من خلال الاعتماد على أوقاسي الذي أدى مباراة كبيرة أمام “السنافر”، إضافة إلى بن يوسف الذي يكون قد تعافى بنسبة كبيرة ما يجعله تحت تصرف المدرب.

وكانت الشبيبة قد عادت بنقطة ثمينة من السفرية التي قادتها إلى قسنطينة الثلاثاء، أين فرضت التعادل السلبي على الشباب المحلي، في لقاء متأخر عن الجولة 17 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، وهي النقطة التي وصفها المدرب ميلود حمدي بالمهمة بالخصوص في الظرف الحالي الذي يعاني فيه الفريق في البطولة باحتلاله الصف 15 برصيد 14 نقطة، علما أن زملاء الحارس مجادل سيواجهون إتحاد خنشلة على ملعب الأخير، في الجولة القادمة قبل استقبال مولودية البيض في الجولة التي تليها، وهما المباراتان اللتان لم يتم تحديد تاريخ خوضهما بسبب ارتباط الشبيبة بالمنافسة القارية، على اعتبار أن الفريق سيكون معنيا بمواجهة الجولة الخامسة من رابطة الأبطال الإفريقية داخل الديار أمام بيترو لواندا الأنغولي يوم 18 من الشهر الحالي.

وفي سياق آخر، قال راوول جان بيير شونغو، مدرب فيتا كلوب كلوب، إن فريقه بات مجبرا على تحقيق نتيجة إيجابية أمام شبيبة القبائل في الموعد المقبل، من أجل البقاء في سباق التنافس لبلوغ الدور المقبل من المنافسة، حيث سيشارك في اللقاء القادم الثلاثي فاريل روزان، جاك تاومبيل وليما مابيدي الذي كان محل شك بسبب الإصابة، علما أن فيتا كلوب سيستقبل الوداد البيضاوي يوم 18 من الشهر الجاري في “برازافيل”، لحساب الجولة الخامسة من المنافسة، علما أن ممثل الكرة الكونغولية كان قد حل الثلاثاء بالجزائر.

وكان منافس الشبيبة قد أجرى حصة تدريبية الأربعاء في حدود الساعة الرابعة زوالا على ملعب بن عكنون، على أن يجري حصة تدريبية غدا الجمعة على ملعب 5 جويلية الذي سيحتضن المباراة يوم السبت بداية من الساعة الثامنة مساء.

جدير ذكره، أنه وبعد خوض الشبيبة لثلاثة لقاءات في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، فإنها تحتل الصف الثاني في مجموعاتها بأربع نقاط، إلى جانب بيترو أتليتيكو الأنغولي، خلف المتصدر المغربي الوداد البيضاوي الذي يجمع 6 نقاط، ثم فيتا كلوب الكونغولي في الصف الأخير بثلاث نقاط، ما يعني أن التنافس لا يزال قائما بين النوادي الأربعة للظفر بتأشيرة التأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية.