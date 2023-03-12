حمدي يقرر البقاء في العاصمة للتحضير لمواجهة بيترو لواندا الأنغولي

منافس الشبيبة يحل بالجزائر الخميس القادم

وعد الرئيس المدير العام لشركة “موبيليس”، المالك لغالبية أسهم شبيبة القبائل، شوقي بوخزاني، كافة اللاعبين بصرف منحة مغرية في حال ضمان التأهل إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، خلال مواجهة بيترو أتليتيكو لواندا الأنغولي بعد أسبوع، وهو ما نقله رئيس مجلس الإدارة الجديد، عبد العزيز زروقي، لزملاء بن زايد في غرف تغيير الملابس عقب نهاية اللقاء أمام فيتا كلوب الكونغولي سهرة السبت.

وكان المسؤول الأول على شركة متعامل الهاتف المحمول “موبيليس”، قد أكد منذ تولي “موبيليس” تسيير الشبيبة بشكل رسمي في الفاتح من مارس، دعمه للفريق من خلال سعيه لرفع معنويات المجموعة قبل خوض المواجهات القارية، عندما زار مقرّ إقامة اللاعبين في عديد المرات، أين قدّم بوخزاني الدعم لكل اللاعبين، واعدا إياهم بتحسن أمور الفريق بمرور الأيام.

“موبيليس” تعد اللاعبين بمنحة مغرية في حال التأهل إلى ربع النهائي

وفي سياق آخر، انتقد العديد من محبي الفريق طريقة لعب الشبيبة في شوط المباراة الأول أمام فيتا كلوب، خصوصا وأن اللاعبين أبانوا عن نقص بدني فظيع، حيث تجلى ذلك من خلال عدم قدرة العديد منهم الحركة فوق أرضية الميدان، فضلا عن عجزهم في الضغط على الفريق المنافس طيلة 45 دقيقة الأولى، قبل أن تنقلب الأمور في الشوط الثاني مباشرة عقب تلقي الشبيبة هدف السبق من قبل الخصم، علما أن الشبيبة في اللقاء الأخير كانت قد خاضت المواجهة من دون 5 عناصر أساسية والتي قد يعود ثلاثة منهم في الموعد المقبل هذا السبت أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي.

ومن المنتظر أن تواصل التشكيلة القبائلية التحضير للموعد القادم في العاصمة، حيث استفاد الأحد، اللاعبون من يوم راحة على أن يعود أشبال حمدي إلى أجواء التحضيرات اليوم تحسبا للموعد القادم، حيث يسعى حمدي لربح الوقت من خلال العمل على تدارك النقص البدني الذي دوّنه في الموعد الأخير، فضلا عن تصحيح عديد النقاط السلبية التي وقف عليها.

يحدث هذا في الوقت الذي سيكون فيه الفوز في المواجهة القارية المقبلة أمام بيترو أتليتكو الأنغولي، لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا كافيا بالنسبة للشبيبة للتأهل، قبل خوض لقاء الجولة الأخيرة في المغرب أمام الوداد البيضاوي يوم 31 مارس، على اعتبار أن الشبيبة تحتل حاليا الصف الثاني برصيد 7 نقاط متقدمة، خلف المتصدر الوداد البيضاوي الذي يجمع تسع نقاط، في وقت يحتل بيترو لواندا الصف الثالث بثلاث نقاط، يليه فيتا كلوب في المركز الأخير في المجموعة بثلاث نقاط فقط.

ويحل نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي بالجزائر يوم الخميس القادم 16 مارس، لمواجهة الشبيبة السبت المقبل، على ملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الثامنة ليلا، في لقاء سيكون فاصلا بالنسبة لزملاء الحارس مجادل، حيث يسعى الزوار للعودة إلى الديار بكامل الزاد بعد ما سقطوا في الجولة الماضية على أرضهم بثنائية نظيفة أمام الوداد البيضاوي المغربي.