حمدي يودع شكوى على مستوى لجنة المنازعات.. وواتارا يهدد بالرحيل

أنصار النادي يتساءلون من يقف وراء تعيين بوزيدي مدربا جديدا

تواصل شبيبة القبائل التحضير لموعد البطولة القادم أمام إتحاد العاصمة، في اللقاء المتأخر عن الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، بطاقم فني جديد يقوده المدرب يوسف بوزيدي ومحمد لاسات كمساعد له، حيث يعمل الرجلان على تجهيز الفريق نفسيا وبدنيا تحسبا لمباراة الإتحاد التي ستلعب الجمعة القادم على ملعب 1 نوفمبر 1954 في تيزي وزو.

ومن المنتظر أن يجري الطاقم الفني الجديد للشبيبة تغييرات عديدة على مستوى التشكيلة الأساسية تحسبا لمواجهة إتحاد العاصمة، من خلال الزج بعناصر احتياطية، فضلا عن عودة المصابين، الأمر الذي سيمنح بوزيدي فرصا كبيرة لاستغلال كافة العناصر في ظل عودة القائد بدر الدين سوياد.

يشار أن إدارة النادي كانت قد تعاقدت مع المدرب يوسف بوزيدي، الذي أقيل قبل أيام قلائل من تدريب شباب جيجل، عقب فشله في المهمة التي عين من أجلها نهاية ديسمبر الفارط، وهي اللعب على ورقة الصعود إلى الرابطة الثانية.

يحدث هذا في الوقت الذي قرر المدرب السابق للنادي، ميلود حمدي، إيداع شكوى على مستوى لجنة المنازعات، التابعة للرابطة الوطنية، بسبب إقالته من منصبه من دون استشارته أو حتى التطرق لأدنى التفاصيل، فضلا عن الحصول على كافة أمواله العالقة، علما أن حمدي كان قد أكد للاعبين خلال الحصص التدريبية التي سبقت مباراة الترجي التونسي، في ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، الأمر الذي جعل محبي النادي يطرحون عديد التساؤلات بخصوص إقالة حمدي من منصبه، ومن يتحمل مسؤولية ذلك، خصوصا وأن الفريق كان بقدوم حمدي قد استهلك الثلاث إجازات الخاصة بالمدربين.

من جهته أيضا، هدد المهاجم البوركينابي للفريق، محمد لامين واتارا، بالمغادرة قبيل نهاية الموسم الكروي الحالي بسبب تهميشه من طرف الطاقم الفني السابق في مباريات الفريق الأخيرة، سواء في البطولة أو حتى في المنافسة القارية، فضلا عن عدم حصوله على مستحقاته العالقة منذ مدة، الأمر الذي جعل وكيل أعماله يطالب بمقابلة القائمين على شؤون الفريق للفصل في مستقبل واتارا، الذي انضم للشبيبة منتصف شهر فيفري من العام المنقضي 2022، بعقد يمتد 30 شهرا، علما أن واتارا كان قد التحق بالشبيبة قادما من نادي صونابيل البوركينابي.