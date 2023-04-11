حمرون يدخل سباق هدافي الدوري المصري

دخل لاعب نادي فاركو، الجزائري رزقي حمرون، سباق هدافي الدوري المصري،لهذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف.

وسجل حمرون هدف التقدم في لقاء الاتحاد السكندري مساء الإثنين باستاد برج العرب، ضمن الجولة 24 بالدوري المصري.

ورفع حمرون بذلك رصيده إلى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم، ليصبح في المركز الثالث بترتيب الهدافين.

وتساوى حمرون مع أحمد مصطفى “زيزو” جناح الزمالك، والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي، بثمانية أهداف.

وانتزع مابولولو صدارة ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا، من لاعب المحلة أحمد الشيخ الذي يملك 10 أهداف.