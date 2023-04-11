-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حمرون يدخل سباق هدافي الدوري المصري

عمر سلامي
  • 236
  • 0
حمرون يدخل سباق هدافي الدوري المصري
ح.م
رزقي حمرون

دخل لاعب نادي فاركو، الجزائري رزقي حمرون، سباق هدافي الدوري المصري،لهذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى ثمانية أهداف.

وسجل حمرون هدف التقدم في لقاء الاتحاد السكندري مساء الإثنين باستاد برج العرب، ضمن الجولة 24 بالدوري المصري.

ورفع حمرون بذلك رصيده إلى 8 أهداف في الدوري هذا الموسم، ليصبح في المركز الثالث بترتيب الهدافين.

وتساوى حمرون مع أحمد مصطفى “زيزو” جناح الزمالك، والتونسي رفيق كابو مهاجم إنبي، بثمانية أهداف.

وانتزع مابولولو صدارة ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا، من لاعب المحلة أحمد الشيخ الذي يملك 10 أهداف.

مقالات ذات صلة
ماجر يقدم نصيحة لمحمد صلاح

ماجر يقدم نصيحة لمحمد صلاح

هذا هو هدّاف البطولة الوطنية

هذا هو هدّاف البطولة الوطنية

“أخبار مباراة ودية أمام الجزائر مجرد إشاعات”

“أخبار مباراة ودية أمام الجزائر مجرد إشاعات”

محرز وزملاؤه يستعيدون أملَ الاحتفاظ بِلقب “البريمرليغ”

محرز وزملاؤه يستعيدون أملَ الاحتفاظ بِلقب “البريمرليغ”

بالفيديو.. إصابات بعد سقوط حاجز حديدي في مباراة لكرة السلة بالدوري التونسي

بالفيديو.. إصابات بعد سقوط حاجز حديدي في مباراة لكرة السلة بالدوري التونسي

هل يبحث ماتيرازي عن “نطحة زيدانية” أخرى؟

هل يبحث ماتيرازي عن “نطحة زيدانية” أخرى؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد