حمرون يدرس العروض المقدمة للرحيل من فاركو نهاية الموسم

تلقى عروضا من الإمارات واليونان والعراق

رفض الجزائري رزقي حمرون مطالبات ناديه فاركو المصري بالتجديد، واستقر على الرحيل بنهاية تعاقده، حيث يرتبط بعقد حتى نهاية الموسم الجاري بعد انضمامه للفريق السكندري في صيف 2021، ويحق لحمرون التوقيع لأي فريق منذ جانفي الماضي بسبب الفترة القانونية بآخر ستة أشهر في تعاقده، بحسب ما أكدته صحف مصرية.

ومن المفترض، أن حمرون يدرس عددا من العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية قبل الاستقرار على وجهته المقبلة، حيث تلقى اللاعب الجزائري عروضا من الإمارات واليونان والعراق خلال الفترة الماضية وكانت رغبة اللاعب الرحيل في “الميركاتو” الشتوي الماضي ولكن تمسكت إدارة فاركو باللاعب، بسبب موقف النادي في الدوري.

والجدير بالذكر، أن حمرون لعب هذا الموسم سبع مباريات في الدوري المصري رفقة فاركو وساهم في هدفين إذ سجل هدفا وصنع آخر، ولم يشارك اللاعب الجزائري في آخر 10 مباريات مع فاركو بالدوري إلا في مباراتين فقط بواقع 15 دقيقة أمام الداخلية و10 دقائق ضد المصري.