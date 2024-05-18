حمزاوي: الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة لمزيد من الإنجازات

اعتبر القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي، السبت ببرج بوعريريج، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد “فرصة لتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الأصعدة والمستويات”.

وأوضح حمزاوي خلال كلمة ألقاها أثناء إشرافه على لقاء تحسيسي بقاعة” البشير الإبراهيمي” بعاصمة الولاية ضمن الندوة الجهوية التحسيسية تحت شعار ”أشارك من أجل وطني” التي تنظمها الكشافة الإسلامية الجزائرية بمشاركة 33 ولاية أن ”الانخراط والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لـ7 سبتمبر المقبل تعني تحقيق المزيد من الإنجازات التي سيجني ثمارها فئة الشباب على الخصوص”.

وأبرز نفس المتحدث بأن ”الشباب الجزائري سيقول كلمته خلال هذه المحطة الهامة وعيا منه بما تحمله المرحلة من رهانات وتحديات على الصعيدين الوطني والإقليمي”، مجددا في هذا السياق دعوته إلى “كامل الفاعلين والنخبة، خاصة منهم الطلبة من أجل التوعية والتحسيس للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمواصلة مسيرة البناء وتكملة ورشات الإصلاح في مختلف المجالات'”.

وذكر القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية أن ”ما تم تحقيقه من إنجازات في عهد الجزائر الجديدة هو نتيجة للتوافق الحاصل بين مختلف أطياف المجتمع وبفضل ثقة الشعب في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

من جهته أشار المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية في برج بوعريريج القائد زكرياء بلخضر إلى أن ”الكشافة الإسلامية الجزائرية ستساهم في توعية وتحسيس المواطنين عموما وفئة الشباب خصوصا بأهمية الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتباره محطة دستورية وطنية بالغة الأهمية لتكريس الإرادة الشعبية وتجسيد الديمقراطية”.