حمزاوي: الحركة الجمعوية ينبغي أن تكون نقية

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي، الخميس بالطارف، أن الجمعيات المعتمدة “لم تعد اليوم سجلا تجاريا، بل مدعوة للتجدد ولتكون حركة جمعوية نقية ذات مصداقية وتعمل في شفافية”.

وخلال إشرافه بقاعة المحاضرات لجامعة الشاذلي بن جديد على الندوة الولائية للمجتمع المدني، دعا حمزاوي فعاليات المجتمع المدني إلى “تغيير أساليب عملها القديمة والابتعاد عن الأحادية في اتخاذ القرار”.

وأضاف أيضا بأن المجتمع المدني يعد بمثابة “محور أساسي في تحقيق التنمية المحلية وحليف هام في بناء الجزائر الجديدة من خلال مهامه المتمثلة في المرافقة والاقتراح، فضلا عن نقل انشغالات وتطلعات المواطنين، خاصة القاطنين منهم بالمناطق النائية والتبليغ عن الفساد”.

كما قال أنه أصبح من الضروري اليوم على المجالس المحلية المنتخبة “أن تنفتح أكثر على المجتمع المدني لتمكينه من تقديم مقترحات بخصوص التنمية المحلية من خلال الديمقراطية التشاركية ليكون شريكا فاعلا يساهم في تحقيق أهداف التنمية المحلية بما يستجيب لتطلعات المواطن”.