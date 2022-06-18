حمزاوي: جلسات وطنية للمجتمع المدني في أكتوبر القادم

أكد على ضرورة تطهير صفوف الحركة الجمعوية..

كشف عبد الرحمان حمزاوي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيشرف شهر أكتوبر القادم على جلسات وطنية للمجتمع المدني، حسب ما تضمنته الإصلاحات الدستورية والبرنامج الذي جاء به الرئيس تبون.

وقال حمزاوي خلال كلمته الافتتاحية لندوة ولائية، عقدت السبت بتلمسان، أن القيادة العليا للبلاد تراهن على المجتمع المدني بكل مكوناته لتحقيق تطور الجزائر والحفاظ على استقرارها، منتقدا أطرافا مغرضة لا تريد للجزائر الاستقرار والتقدم، مؤكدا مسؤولية المجتمع المدني للتصدي للإشاعات المغرضة والمؤامرات التي أصبحت علنية ورسمية من قبل جهات إقليمية ودولية.

ودعا حمزاوي الحركة الجمعوية للمساهمة في إحياء الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، لترسيخ قيم الثورة والاستقلال وتثمين القرارات المتخذة من قبل رئاسة الجمهورية لتكريس البعد الاجتماعي للدولة الجزائرية من خلال ما تم إقراره من إجراءات وقرارات مثل منحة البطالة وإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل، داعيا الحركة الجمعوية إلى لعب دور الوسيط بين الشعب والمجتمع ومؤسسات الدولة في كل القطاعات في إطار الديمقراطية التشاركية، للمساهمة في التنمية الشاملة، وطالب بالابتعاد عن النقد الهدام على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون تقديم المساهمات والبدائل الجادة، للعمل على أخلقة الحياة العامة، بعيدا عن الفساد الذي نخر مؤسسات الدولة، وبعيدا عن البيروقراطية التي تعطل مصالح المواطن ومؤسسات الدولة، مشيرا إلى ضرورة تطهير الحركة الجمعوية لصفوفها من خلال جمعيات تقدم الإضافة للمجتمع ولا تكتفي بطلب الامتيازات حتى تكون جمعيات مؤهلة لتمثيل المواطن ومشاركته في تسيير الشأن العام.