حمزاوي عكاشة ينتقل إلى شباب قسنطينة

ميركاتو

أعلن نادي شباب قسنطينة، ضم المهاجم حمزاوي عكاشة، لتعزيز صفوف الفريق. ومن المنتظر أن يوقع المهاجم حمزاوي عكاشة على عقد لموسمين، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق، تراكتور تبريز الإيراني. وجاء التحاق اللاعب بالفريق بطلب من مدرب الفريق شريف حجار، والذي طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم جديد.

اتحاد الجزائر يضم شنيحي

وقع نادي اتحاد الجزائر،مع اللاعب إبراهيم شنيحي، لينضم إلى صفوفه لمدة موسمين. وجاء التوقيع بعد فترة مفاوضات بين اللاعب والمدير الرياضي للفريق، حسين آشيو، لكنها لم تكن عسيرة، خاصةً أن شنيحي حرّ من أي التزام. وسبق لشنيحي أن لعب لعديد الأندية، على غرار الإفريقي التونسي والفتح السعودي. وتُعد هذه الصفقة السادسة لأبناء سوسطارة، هذا الصيف، بعد كل من الحارس بن بوط (شبيبة القبائل)، وإبراهيم بكاكشي وميصالة مرباح (وفاق سطيف)، وعبد الرحمن مزيان (الترجي التونسي)، وإبراهيم بن زازة (جمعية الشلف).

الليبي أنس المصراتي يوقع لشباب بلوزداد

وقع الليبي أنس المصراتي، عقدا يمتد لموسمين مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، قادما من الهلال الليبي.

ووصل اللاعب الخميس، بعد أن وافق على عرض بطل الجزائر، خاصة وأن اللاعب انتهى عقده مع فريقه الليبي هذا الصيف. وتعد الصفقة الرابعة لبلوزداد بعد التوقيع لكل من أحمد آيت عبد السلام، ماهي بن حمو، المدافع صبري شرايطية.

أولمبي المدية يبرم صفقات جديدة

أتم أولمبي المدية التعاقد مع الثلاثي ياسر برباش وسيد علي لكروم وسعيد دعاس. ووقع مهاجم وفاق سطيف السابق، ياسر برباش، عقدًا لمدة موسمين مع أولمبي المدية. في حين عاد لكروم إلى أولمبي المدية مجددًا بعقد لمدة موسمين، بعد فترة احترافية مع المرخية القطري. كما وقع الحارس سعيد دعاس بعقد لمدة موسمين أيضًا، بعد حصوله على وثائق تسريحه من وفاق سطيف. من جهته، جدد اللاعب وليد لكروم، عقده مع أولمبي المدية لموسم آخر. ويهدف المدير الرياضي لأولمبي المدية، حسان حمار، إلى تدعيم الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، بعد إنجاز 9 صفقات.

نجم المتلوي يستعير الوزاني

أعلن نادي نجم المتلوي، اليوم الخميس، ضم الجزائري هشام شريف الوزاني على سبيل الإعارة لموسم واحد، قادما من النادي الإفريقي. وسبق للنادي الافريقي أن أعار اللاعب الموسم الماضي لفريق مستقبل الرجيش. يذكر أن شريف الوزاني كان قد تلقى عقوبة الإيقاف لسنتين من طرف الفيفا بسبب قضية تناول المنشطات.

الحارس حاجي عمر يمضي عقدا لموسمين

أمضى حارس مرمي نادي بارادو سابقا حاجي عمر عقدا لموسمين مع نادي شبيبة الساورة حسب بيان نشرته الخميس ادارة النادي، ويعد حاجي عمر اللاعب الخامس الذي ينضم إلى النادي لتدعيم صفوفه بعد كل من ملال بن عمر (مولودية وهران) وعويس محمد أمين (أولمبي الشلف) وأسامة بلطرش (وداد تلمسان) وإسماعيل سعدي (وفاق سطيف)..

استنادا إلى مديرية نسور الساورة والتحق حاجي عمر برفقائه الجدد المشاركين في التربص التحضيري الجاري حاليا بملعب “20 أوت 1955” ببشار بقيادة المدرب الجديد التونسي قيس اليعقوبي، استعدادا للموسم الجديد 2021- 2022 المقرر انطلاقته يوم 23 أكتوبر فضلا عن مشاركته في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

بوغرارة في رواق جيد لتدريب هلال شلغوم العيد

يوجد المدرب لمين بوغرارة في رواق جيد للإشراف على العارضة الفنية لهلال شلغوم العيد خلال الموسم الكروي الجديد، وهذا بناء على المفاوضات الجارية خلال الأيام الأخيرة، حيث يكون ابن عين مليلة قد وافق مبدئيا على العرض في انتظار الفصل في بقية التفاصيل، يحدث هذا في الوقت الذي ينتظر أن تشرع التشكيلة في التدريبات تحت إشراف المحضر البدني قريون، وهذا من باب الدخول في غمار التحضيرات في الوقت المناسب، وتفادي كل أشكال التأخر في أول تحد للنادي ضمن حظيرة الكبار.

ومعلوم أن إدارة هلال شلغوم العيد قد أبرمت عدة صفقات مثلت في انتداب عدد معتبر من اللاعبين الجدد وصل عددهم لحد الآن حوالي 14 لاعبا، أغلبهم نشطوا الموسم المنصرم في القسم الأول، على غرار لاعب شبيبة سكيكدة قيبوع، وكذلك العمري وحداد وعايب وسياب ومدور وبوشوشة وغراب وشرفاوي وبلقاسمي وكموخ وريغي وحراري وغيرهم، يحدث هذا في الوقت الذي تم إقناع عدة لاعبين قدامى بخيار التجديد ومواصلة المشوار مع الصاعد الجديد إلى حظيرة الكبار، في صورة داداش ومويسي ولعلاونة، في انتظار حسم الأمور مع بقية الأسماء التي تنوي الإدارة الاحتفاظ بخدماتها، وهي الخطوات التي خلفت موجة من الارتياح وسط الأنصار، في انتظار ضبط جميع الإجراءات التنظيمية والفنية بغية استغلال الفترة التي تفصل الفريق عن موعد انطلاق البطولة.