حمزاوي يدعو لتوعية الشباب بشأن التحديات التي تواجه الجزائر 

بغية التصدي لها:

دعا القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، عبد الرحمان حمزاوي، إلى ضرورة تنمية الوعي لدى فئة الشباب بشأن التحديات الراهنة التي تواجه البلاد بغية التصدي لها.

حمزاوي، في كلمة ألقاها اليوم السبت، 26 أفريل، لدى إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية للولاية المنتدبة بوسعادة، بقاعة المحاضرات التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني طيبي رابح، بأن ” الحركة الكشفية تعي جيدا حجم التحديات الإقليمية الكبرى التي تواجه الجزائر مما يستوجب تضافر جهود المنتسبين إليها لتمكينها من لعب دورها الريادي في المجتمع”.

وأبرز بأن “مسيرة الكشافة الإسلامية الجزائرية منذ الاستعمار لا تزال مرتبطة بدعم التوجهات الكبرى للدولة، والدفاع عن ثوابتها وقيمها التي استشهد من أجلها الرجال والنساء”.

كما جدد دعوته لكل المشرفين على الأفواج الكشفية من أجل “مضاعفة الجهود، لتكوين أمثل لإطارات المستقبل وفق منهاج سليم متشبع بالقيم الوطنية السليمة”، مؤكدا أن “ذلك هو الهدف الحقيقي لرسالة الحركة الكشفية”.