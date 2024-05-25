حمزة عماري يفوز بسباق الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر

فاز الدراج الجزائري حمزة عماري، بسباق الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر العاصمة “جمال بوكرشة” بتوقيت قدره ساعة و58 دقيقة.

وتفوق حمزة عماري على الماليزي أيوب متكل من فريق تيرينغانو الذي حلّ ثانيا بنفس التوقيت، بينما عادت المرتبة الثالثة للجزائري أيوب فركوس بتوقيت 1 سا 58 د 02 ثا.

وينال صاحب المرتبة الأولى لسباق مدينة الجزائر جائزة مالية قيمتها 970 يورو، ويتحصل الثاني على 484 يورو والثالث على 243 يورو، حسب اللوائح الخاصة بالسباق.

وأطلقت الاتحادية الجزائرية للدراجات اسم الصحفي الراحل جمال بوكرشة على الجائزة الكبرى لمدينة الجزائر، تكريما للمجهودات التي بذلها في سبيل تطوير رياضة الدراجات، وخاصة طواف الجزائر الذي كان وفيا له في كل طبعة لسنوات عديدة.

هذا، وأشرف وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد ورئيس الاتحادية الوطنية للدراجات خير الدين برباري على حفل اختتام الطبعة 24 لدورة الجزائر للدراجات أمسية الجمعة بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة.