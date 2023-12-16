حمس: الجزائر مستهدفة لمواقفها وسياستها المستقلة

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، السبت بوهران، أن الجزائر مستهدفة بسبب مواقفها وسياستها المستقلة ومساندتها للقضايا العادلة في العالم.

وأشار حساني خلال لقاء جهوي لمنتخبي تشكيلته السياسية من 12 ولاية من غرب البلاد أن “الجزائر مستهدفة من بعض الأطراف الدولية لإصرارها على استقلالية مواقفها تجاه مختلف القضايا المحلية والدولية وثباتها على مواقفها المبدئية تجاه القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية”.

وأضاف أن الجزائر تواجه حاليا “تحديات كبيرة خاصة في محيطها الإقليمي” مما يستدعي تكثيف عملها الدبلوماسي واستغلال كل المناسبات لتعزيز دورها في محيطها الإقليمي ومنها مناسبة الندوة العاشرة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا التي ستحتضنها وهران بدءا من غد الأحد باعتبارها مناسبة للتأكيد على “دور الجزائر في تعزيز السلم والأمن في المنطقة وخاصة بؤر التوتر في المحيط الإفريقي”.

ونوه نفس المتحدث أن “هناك فرصة كبيرة لإبراز المواقف الجزائرية من مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية في العالم والدفاع عنها خلال سنتي 2024 و2025 وهما السنتان اللتان ستتبوأ فيهما الجزائر عضوية مجلس الأمن الدولي”.

ودعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى “إسناد الطبقة السياسية والمجتمع المدني ومختلف فئات الشعب الجزائري للموقف الرسمي للدولة تجاه القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف القوى المجتمعية لنصرة هذه القضايا باعتبارها قضايا أمة”.