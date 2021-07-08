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الجزائر

حمس تبدأ حشد الدعم لمرشحها لرئاسة البرلمان أحمد صادوق

الشروق أونلاين
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حمس تبدأ حشد الدعم لمرشحها لرئاسة البرلمان أحمد صادوق

بدأت حركة مجتمع السلم مشاوراتها لحشد الدعم لمرشحها ورئيس كتلتها البرلمانية أحمد صادوق لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.

وقال النائب أحمد صادوق، الخميس، على هامش الجلسة العلنية الأولى للمجلس الشعبي الوطني أن المجلس التنفيذي للحركة رشحه لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.

وأضاف صادوق أن المشاورات جارية حاليا لحشد الدعم قائلا “لا توجد أي كتلة حزبية يمكنها أن تحسم الرئاسة لنفسها موضحا أن هناك اتصالات جارية مع باقي الكتل والنواب الأحرار لدعم مرشح الحركة.

كما تشير بعض المعلومات أن كتل الافلان والارندي والمستقبل اتفقت على ترشيح النائب الحر إبراهيم بوغالي عن قائمة الإشراق لولاية غرداية لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.

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