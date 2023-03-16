“حمس” تبدأ رحلة اختيار خليفة مقري

تفتتح حركة مجتمع السلم “حمس”، زوال الخميس، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة أشغال مؤتمرها الثامن لتجديد الهياكل القيادية وانتخاب رئيس جديد للحركة خلفا لعبد الرزاق مقري .

وأفادت مصادر من حمس لـ “للشروق أون لاين”، أنه سيتم اختيار رئيس جديد للحزب، ومن بين المرشحين لخلافته الوزير السابق عبد المجيد مناصرة ومسؤول التنظيم في الحركة عبد الله حساني.

وسيكون المؤتمر الثامن لحركة مجتمع السلم مناسبة لانسحاب مقري من القيادة بعد عهدتين على رأس الحركة.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قد أعلن في 14 جانفي الماضي عن انعقاد المؤتمر الثامن للحركة يومي 16 و17 مارس الجاري.