حمس تثمّن جهود الجزائر لإنجاح القمة العربية.. وتوجّه نداء للقادة

ثمّنت حركة مجتمع السلم يوم الثلاثاء في بيان، الدور الكبير الذي تقوم به الجزائر، في سبيل إنجاح القمة العربية، مشيرة إلى “حملات تشويش تتعرَّض لها القمة”.

وجاء في بيان حمس:

تثمِّن الحركة عاليًّا الدور الكبير الذي تقوم به الجزائر في سبيل إنجاح القمة العربية، رغم حملات التشويش والتشويه التي تتعرَّض لها، والتحضير الجيِّد لها من حيث الشَّكل (التحضير اللوجيستي)، ومن حيث المضمون (المحتوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي)، وعلى رأسها: تحقيق لمِّ الشمل العربي، والمصالحة والوحدة الفلسطينية، والتطلع إلى رؤيةٍ عربية موحَّدة، وإلى عملٍ عربيٍّ مشترك، ضمن حتمية إعادة تشكيل نظامٍ دوليٍّ جديد، وعالمٍ متعدِّد الأقطاب.

وقالت الحركة إنها أرسلت مذكرةٍ كتابيةٍ إلى المشاركين في القمة العربية، تضمنت “رؤيتها لإنجاح القمة العربية، وفي إصلاح الجامعة العربية، وفي آفاقها المستقبلية، وضرورة التمسك بها كإطار جامع وفضاءٍ مركزي بين الأمم”.

كما دعت حمس القادة العرب إلى “اغتنام هذه الفرصة التاريخية، لاتخاذ القرارات، وضبط الخيارات، وتحقيق الأهداف، وتنفيذ التوصيات، بما يخدم الدول العربية وشعوبها”.

وشدّدت حمس على “ضبط موقف موحَّد من القضـية الفلسطيـنية المركزية، كقضيةٍ قومية وعقائدية. وتجـريم كلِّ صور وأشكال التطبيع مع الكيان الصهيونـي، واعتباره العدو الحقيقي، والخـطر الفعلي على الأمة العربية”.

إلى جانب ذلك، حثّ بيان الحزب على “فتح الحوار والعلاقات الطبيعية مع مكوِّنات الأمة الإسلامية، وعلى رأسها: إيران وتركيا، من أجل التكامل لا من أجل التنافس والصراع”، وفق ذات البيان.