“حمس” تدعو إلى تفعيل سلاح المقاطعة ضد داعمي الاحتلال الصهيوني

أشادت بالموقفين الرسمي والشعبي من قضية فلسطين

ثمنت حركة مجتمع السلم، يوم الخميس، الموقف الجزائري الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية، معربة عن افتخارها بالهبة الشعبية لعموم الشعب الجزائري في مختلف المسيرات والوقفات ومحطات التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة في بيان أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، تحت إشراف رئيس الحركة، عبد العالي حساني شريف، أنه “في ظل استمرار العدوان الغاشم على أرض فلسطين المحتلة والمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني على أرض غزة المحاصرة، فإنها تثمن الموقف الجزائري الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية من خلال المساعي الدبلوماسية والبرلمانية عبر مختلف منتديات مناقشة الملف الفلسطيني والتأكيد على ثبات الدولة الجزائرية واستمرارها في دعم القضية المركزية ونصرة مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني الظالم”.

كما أشادت الحركة بـ”الهبة الشعبية الشاملة والمعبرة لعموم الشعب الجزائري في مختلف المسيرات والوقفات ومحطات التضامن مع الشعب الفلسطيني”.

وفي نفس السياق، أعربت نفس التشكيلة السياسية عن “اعتزازها بالأداء المتميز والمشرف لكل وسائل الإعلام الجزائرية على ما تبذله من جهود في تغطية الأحداث ونصرة القضية وحماية الحقيقة من الاغتيال في ظل الحصار والتواطؤ الذي يفرضه اللوبي الإعلامي الصهيوني والحلف الدولي الغربي الإعلامي المنحاز للكيان الغاشم”.

ودعا المكتب الوطني للحركة إلى “تفعيل وتعميم سلاح المقاطعة الاقتصادية والتجارية الشاملة لكل منتجات المؤسسات التجارية الداعمة للكيان الصهيوني المحتل”.