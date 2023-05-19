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الجزائر
اعتبرت لائحة البرلمان الأوروبي تدخلا سافرا

“حمس” تدعو إلى تمتين الجبهة الداخلية

أسماء بهلولي
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“حمس” تدعو إلى تمتين الجبهة الداخلية
ح.م
رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني

دعت حركة مجتمع السلم الطبقة السياسية في البلاد، إلى تمتين الجبهة الداخلية والعمل على تشجيع المبادرات التي تُحرر العمل السياسي، مشددة على أهمية إعادة الاعتبار للمسؤولية السياسية.
أكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، الجمعة، في كلمة له بمناسبة انعقاد الدورة العادية لمجلس شورى “حمس”، أن الحركية السياسية التي تشهدها الأحزاب السياسية في البلاد، من خلال تزامن المرحلة مع عقد مؤتمرات جُل الأحزاب، تتطلب إعادة الاعتبار للعمل الحزبي ودور الطبقة السياسية في حماية الحريات والدفاع عن الثوابت وصيانة البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية، والعمل على تمتين الجبهة الداخلية وتشجيع المبادرات التي تُحرر العمل السياسي والحزبي يقول المتحدث.

كما اعتبر الرئيس الجديد “لحمس”، أن مواجهة التحديات الخارجية المقلقة باتت ضرورة، خاصة بعض التدخلات السافرة لبعض الهيئات الإقليمية أخرها تقرير الاتحاد الأوروبي قائلا: “حركتنا تدين وتستنكر هذه التدخلات.. وينبغي أن نكون جبهة واحدة في مواجهة ذلك” ليضيف: “ينبغي شجب كل الأسباب التي تدفع بعض الأطراف إلى المغامرة بالوطن والمساهمة في ابتزازه”.

وفي الشأن الحزبي، اعتبر رئيس الحركة أن أعمال الدورة العادية لمجلس شورى “حمس” تندرج ضمن استكمال مسار المؤتمر، والانطلاق في انجاز البرامج والمخططات المنبثقة عن وثائق المؤتمر.

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