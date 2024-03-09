حمس ترافع للتعايش والعمل المشترك بين الأحزاب السياسية

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني السبت ببرج بوعريريج أن ”العمل السياسي قائم على التعايش السياسي والعمل المشترك بين الأحزاب”.

وأوضح رئيس الحركة، في كلمته خلال افتتاح الملتقى الولائي لهياكل حزبه تحت شعار “هياكل قوية للوطن خادمة ولفلسطين داعمة”، الذي احتضنته قاعة البشير الإبراهيمي بعاصمة الولاية، بحضور إطاراته وممثلين لعدة أحزاب سياسية بالولاية، أن “العمل السياسي قائم على التعايش السياسي والعمل المشترك بين الأحزاب السياسية رفقة مختلف فعاليات المجتمع المدني لأجل القيام بواجبات النهضة الوطنية ونصرة قضايا الأمة”.

وأشار حساني إلى أن “هذا اللقاء السنوي هو محاولة لتنشيط الحركية السياسية للحزب على مستوى كل ولاية، اذ تحرص (حمس) على أن تكون لقاءاته مفتوحة على كل الأطياف السياسية، ما يعبر عن السلوك السياسي للحركة ومرونتها لإدراكها أن قضايا الوطن والأمة ليست حكرا على حزب سياسي أو فئة”، ملحا في نفس السياق على ”ضرورة أن يكون التنافس السياسي وفق البرامج التي تهتم بقضايا الوطن”.

ونوه بالمناسبة بأن ”موقف الحركة خارجيّا يتناغم مع موقف الدولة ودعمها للفلسطينيين ومع المرأة الفلسطينية التي يرتكب ضدها جرائم لم ترتكب من قبل في الإنسانية، كون 70 بالمائة من الضحايا والشهداء منذ اندلاع الحرب على غزة هم من فئتي الأطفال والنساء”.