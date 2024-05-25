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الجزائر

“حمس” تعلن مرشحها لرئاسيات 07 سبتمبر 2024

الشروق أونلاين
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“حمس” تعلن مرشحها لرئاسيات 07 سبتمبر 2024

 أعلنت حركة مجتمع السلم، مشاركتها رسميا في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 07 سبتمبر المقبل، وترشيح زعيمها لهذا الإستحقاق الإنتخابي.

وعقب اجتماع استثنائي لمجلس الشورى الوطني لحركة “حمس”، قرّر الأخير ترشيح رئيس الحركة، عبد العالي حساني شريف، لرئاسيات 07 سبتمبر المقبلة.

وقد عرفت أشغال هذه الدورة المخصصة للبت في موقف الحركة من الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 07 سبتمبر 2024، مشاركة عدد من الوجوه البارزة في الحركة على رأسها عبد الرزاق مقري وأبوجرة سلطاني.

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