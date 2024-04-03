-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

حمس تشدد على روح التنافسية في الاستحقاقات الرئاسية القادمة

ق. و
  • 15
  • 0
حمس تشدد على روح التنافسية في الاستحقاقات الرئاسية القادمة

أعرب رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف مساء الثلاثاء بغليزان عن أمله في أن تسود روح التنافسية بين البرامج والأفكار في الاستحقاقات الرئاسية القادمة”.

وقال حساني شريف خلال إشرافه على إفطار جماعي سنوي جمعه بمناضلي حزبه تحت شعار “نفحات رمضان لنصرة الأقصى والطوفان” إن التنافس بين البرنامج والأفكار بين مختلف التشكيلات والأطياف السياسية في الاستحقاقات المقبلة من شأنه أن يفرز سلطة سياسية تتمتع بالثقة الشعبية ما يزيدها قوة وقدرة على مواجهة مختلف التحديات”.

وجدد نفس المتحدث دعم تشكيلته السياسية للقضية الفلسطينية، معتبرا إياها “قضية محورية ومركزية”، وأن الإفطارات السنوية التي تنظمها الحركة عبر مختلف ولايات الوطن تعتبر “فرصة لتذكر ونصرة إخواننا في الأراضي المحتلة، وإبراز دعمنا المستمر للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأضاف حساني شريف في السياق ذاته، أن “دعم حركة مجتمع السلم اللامشروط للقضية الفلسطينية هو جزء من واجبنا تجاه قضايا الأمة الإسلامية”، مثمنا الجهود الحثيثة ودور الدبلوماسية الجزائرية التي تناضل باستمرار عن القضية الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

مقالات ذات صلة
وزير الري: شحّ التزود بمياه الشرب لن يتكرر

وزير الري: شحّ التزود بمياه الشرب لن يتكرر

خطوة أخرى على طريق محاربة الفساد في الجزائر

خطوة أخرى على طريق محاربة الفساد في الجزائر

50 بالمائة.. نسبة إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر

50 بالمائة.. نسبة إنجاز 5 محطات لتحلية مياه البحر

تموين 14 بلدية بالماء الشروب

تموين 14 بلدية بالماء الشروب

تنبيه: رياح قوية وزوابع رملية عبر 5 ولايات

تنبيه: رياح قوية وزوابع رملية عبر 5 ولايات

رقم صادم لقتلى حوادث المرور في شهر مارس

رقم صادم لقتلى حوادث المرور في شهر مارس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد