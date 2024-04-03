حمس تشدد على روح التنافسية في الاستحقاقات الرئاسية القادمة

أعرب رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف مساء الثلاثاء بغليزان عن أمله في أن تسود روح التنافسية بين البرامج والأفكار في الاستحقاقات الرئاسية القادمة”.

وقال حساني شريف خلال إشرافه على إفطار جماعي سنوي جمعه بمناضلي حزبه تحت شعار “نفحات رمضان لنصرة الأقصى والطوفان” إن التنافس بين البرنامج والأفكار بين مختلف التشكيلات والأطياف السياسية في الاستحقاقات المقبلة من شأنه أن يفرز سلطة سياسية تتمتع بالثقة الشعبية ما يزيدها قوة وقدرة على مواجهة مختلف التحديات”.

وجدد نفس المتحدث دعم تشكيلته السياسية للقضية الفلسطينية، معتبرا إياها “قضية محورية ومركزية”، وأن الإفطارات السنوية التي تنظمها الحركة عبر مختلف ولايات الوطن تعتبر “فرصة لتذكر ونصرة إخواننا في الأراضي المحتلة، وإبراز دعمنا المستمر للشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأضاف حساني شريف في السياق ذاته، أن “دعم حركة مجتمع السلم اللامشروط للقضية الفلسطينية هو جزء من واجبنا تجاه قضايا الأمة الإسلامية”، مثمنا الجهود الحثيثة ودور الدبلوماسية الجزائرية التي تناضل باستمرار عن القضية الفلسطينية والوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.