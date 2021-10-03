حمس: تصريحات ماكرون هي الوجه الحقيقي لفرنسا

اعتبرت حركة مجتمع السلم “حمس” أن “التصريحات العدائية” للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتجاه الجزائر هي الوجه الحقيقي لفرنسا.

وأكدت الحركة في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أن تصريحات ماكرون الأخيرة “تكشف الوجه الحقيقي والسياسة الرسمية لفرنسا اتجاه الجزائر، وهو ما يفضح زيف علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين” حسبها.

كما وصفت حمس تصريحات ماكرون بالخطيرة والاستفزازية والتي تمس بسيادة الدولة الجزائرية، و”إهانةً لرموزها وشعبها، وتدخلاً مرفوضًا في شؤونها الداخلية”.

وأضاف البيان أن “هذه التصريحات تظهر حجم الاستخفاف والعدائية اتجاه الجزائر، وذلك بتزييف تاريخها وخدش شخصيتها الدولية قبل الاحتلال الفرنسي الأسود لها”.

ودعت حمس السلطات الجزائرية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات منها: قانون تجريم الاستعمار، تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، قانون منع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطاب والاجتماعات الرسمية، تحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر.