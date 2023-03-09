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الجزائر

حمس تعلن عن شعار مؤتمرها الثامن

الشروق أونلاين
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حمس تعلن عن شعار مؤتمرها الثامن

كشفت حركة مجتمع السلم عن شعار مؤتمرها الثامن الذي حمل عبارة “آفاق جديدة.. جزائر منشودة”.

وكان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، قد أعلن  في 14 جانفي الماضي عن انعقاد المؤتمر الثامن للحركة يومي 16 و17 مارس الجاري.

وأوضح مقري, في ختام الدورة العاشرة لمجلس الشورى الوطني للحركة, أن المؤتمر الثامن سينعقد يومي 16 و17 مارس المقبل مضيفا أن الحركة “تعطي الأولوية للأفكار والبرامج”.

وسيكون المؤتمر الثامن لحركة مجتمع السلم مناسبة لانسحاب مقري من القيادة بعد عهدتين على رأس الحركة وسيجري التنافس على خلافته بين عدة قيادات.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم تظهر بعد القائمة الكاملة للقيادات المرشحة لخلافة مقري باستثناء عبد المجيد مناصرة.

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