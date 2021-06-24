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الجزائر

حمس تعلن نيتها الترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

الشروق أونلاين
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حمس تعلن نيتها الترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

أعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، عن نية الحركة الترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.

وقال مقري، الخميس في بيان له أن الحركة تعلم الرأي العام بأنها معنية بالترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني وأنها عينت الأستاذ أحمد صدوق رئيسا للمجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.

وأضاف مقري أن الحركة ستشرع في اتصالات تشاورية مع مكونات الطبقة السياسية المشاركة في العملية الانتخابية وغير المشاركة.

ودعت الحركة على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، الأحزاب الفائزة في الانتخابات وفق النتائج النهائية المعلنة إلى الشروع في حوار شفاف للتشاور في ما هو أصلح للبلد بعد الانتخابات.

وأشار المتحدث إلى أن الحركة تدعو السلطات إلى حوار استراتيجي بخصوص حاضر ومستقبل البلد والسعي الجاد لتسهيل تحقيق مطلب التوافق الوطني وتشكيل حكومة وحدة وطنية يتوفر لها حزام سياسي واجتماعي واسع يمكنها من تحقيق الاستحقاق الأهم للمواطنين والأخطر على مستقبل البلد المتعلق بالتنمية الوطنية، وفق التزاماتها التي أعلنت عنها في الحملة الانتخابية.

وعن النتائج النهائية للانتخابات قال مقري أن الحركة ستتعامل مع النتائج النهائية المعلنة كأمر واقع مثل ما هو منهجها الدائم وتبقى تناضل بمختلف الوسائل السلمية لتحقيق الانتقال الديمقراطي الفعلي.

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