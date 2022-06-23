حمس تكشف عن نتائج انتخابات نوابها لهياكل البرلمان

أعلنت حركة مجتمع السلم يوم الخميس، عن نتائج انتخاب نوابها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، في إطار عملية التجديد السنوي.

وحسب بيان للحركة، فقد أجري الانتخاب بالمقر المركزي للحزب، لاختيار ممثلي المجموعة البرلمانية على مستوى هياكل المجلس.

وأسفر الانتخاب عن التعيينات التالية: