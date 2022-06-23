حمس تكشف عن نتائج انتخابات نوابها لهياكل البرلمان
أعلنت حركة مجتمع السلم يوم الخميس، عن نتائج انتخاب نوابها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، في إطار عملية التجديد السنوي.
وحسب بيان للحركة، فقد أجري الانتخاب بالمقر المركزي للحزب، لاختيار ممثلي المجموعة البرلمانية على مستوى هياكل المجلس.
وأسفر الانتخاب عن التعيينات التالية:
- رابح بلخيري نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني.
- عبد الله عماري نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني.
- الصالح جغلول رئيسا للجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية.
- بوبكر بن علية رئيسا للجنة الشباب والرياضة.
- اعمر درة نائبا لرئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات.
- الطاهر بن علي نائبا لرئيس لجنة المالية والميزانية.
- هشام بن حداد مقررا للجنة الشؤون الخارجية.
- وليد سكلولي مقررا للجنة الفلاحة والتنمية الريفية.