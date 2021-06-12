حمس تكشف مخالفتين خطيرتين بعد انتهاء عملية الاقتراع

كشفت حركة مجتمع السلم، عن تسجيل مخالفتين “خطيرتين”، بعد انتهاء عملية الاقتراع لتشريعيات 12 جوان.

وأفاد بيان نشره عبد الرزاق مقري رئيس الحركة، عبر صفحته على فايسبوك “رفضت السلطة المستقلة في عديد الولايات تسليم محاضر الفرز إلى ممثلي المترشحين، وهذا مخالف للقانون 21/01 المادة 152”.

وتتمثل المخالفة الثانية وفقا لما كشف عنه مقري في “عدم احتساب الأوراق التي لم يشطب فيها الناخب على أي اسم، وهذا مخالف للمادة 156 التي تقضي باحتساب الأوراق التي لم يعبر فيها الناخب لفائدة القائمة المختارة”.

وختم مقري “نلتمس من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة المستقلة التدخل لتوقيف هذه الخروقات“.