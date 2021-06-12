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الجزائر

حمس تكشف مخالفتين خطيرتين بعد انتهاء عملية الاقتراع

الشروق أونلاين
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حمس تكشف مخالفتين خطيرتين بعد انتهاء عملية الاقتراع

كشفت حركة مجتمع السلم، عن تسجيل مخالفتين “خطيرتين”، بعد انتهاء عملية الاقتراع لتشريعيات 12 جوان.

وأفاد بيان نشره عبد الرزاق مقري رئيس الحركة، عبر صفحته على فايسبوك “رفضت السلطة المستقلة في عديد الولايات تسليم محاضر الفرز إلى ممثلي المترشحين، وهذا مخالف للقانون 21/01 المادة 152”.

وتتمثل المخالفة الثانية وفقا لما كشف عنه مقري في “عدم احتساب الأوراق التي لم يشطب فيها الناخب على أي اسم، وهذا مخالف للمادة 156 التي تقضي باحتساب الأوراق التي لم يعبر فيها الناخب لفائدة القائمة المختارة”.

وختم مقري “نلتمس من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة المستقلة التدخل لتوقيف هذه الخروقات“.

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التعليقات
3
  • كمال

    العادات لهم اسنان،كيف تقفز النسبة من 10% ل30% في ظرف ساعتين

    2
  • amremmu

    لا للبحث عن المبررات الواهية . شاركت في السباق وعليك بتقبل النتيجة ولو تم ترتيبك في ذيل القائمة .

    1
  • رابح

    انشاء الله ساياتي اليوم الذي يسترجع الشعب شرعيته سوف يرميكم الى مزبلة التاريخ يا أعداء الشعب

    0

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