حمس ستكون حاضرة بقوة في رئاسيات 7 سبتمبر

حساني يشدد على استحقاق حر لتنافس البرامج

وصف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، مساء السبت، بالبليدة قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في سبتمبر المقبل بـ”الإجراء الهام الذي سيخدم هذا الاستحقاق الانتخابي”.

وأوضح حساني لدى إشرافه على إفطار جماعي سنوي جمعه بمناضلي حزبه أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل هو “إجراء هام سيخدم هذا الاستحقاق الانتخابي الذي تعتبره الحركة أولوية بالنسبة اليها”.

وقال ذات المسؤول الحزبي إن هذا القرار الهام هو “رد على الفرضيات التي كانت تتحدث عن إمكانية عدم إجراء الانتخابات” الرئاسية، مؤكدا أن الحركة “ستتعامل مع هذا الاجراء الهام بالشكل الإيجابي”.

كما أكد أن تشكيلته السياسية “ستكون حاضرة في هذا الموعد الانتخابي بقوة وبالشكل والكيفية والصفة التي سيحددها مجلس الشورى الوطني” للحزب الذي سيجتمع بعد عيد الفطر المبارك.

ولفت أيضا إلى أن حركة مجتمع السلم تسعى إلى أن يكون التنافس في هذا الموعد الانتخابي الهام “حرا ونزيها وأن يكون فرصة لتنافس البرامج والأفكار”، مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية من خلال تجربتها بإمكانها أن “تبلور بديلا سياسيا متكاملا مع الأطروحات السياسية الموجودة بالساحة والوصول إلى تحقيق شراكة سياسية” للمساهمة في بناء الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار.

واعتبر أن هذه الاستحقاقات الرئاسية ستساهم في “استمرار التحول الديمقراطي بالجزائر والحفاظ على وحدتها واستقرارها وأمنها”.

من جهة أخرى، جدد حساني وقوف الجزائر حكومة وشعبا مع إخوانهم الفلسطينيين الذين يتعرضون لكافة أشكال الإبادة والظلم خاصة سكان قطاع غزة الذين يحتاجون لمزيد من الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.