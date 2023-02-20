حمس: طرد ممثلة الاحتلال الصهيوني في قمة الاتحاد الإفريقي “مقاومة دبلوماسية”

أعربت حركة مجتمع السلم يوم الإثنين في بيان، عن تثمينها لدور الجزائر في طرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة خارجية الاحتلال الصهيوني، من قمَّة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجاء في بيان الحركة:

متابعةً لتطورات القضية الفلسطينية، ومحاولات العدو الصهيوني اختراق القارة الإفريقية، تثمن حركة مجتمع السلم المواقف الثابتة والقوية لبعض الدول الإفريقية ذات السيادة، وعلى رأسها الجزائر وجنوب إفريقيا، وذلك بطرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصهيونية، وأعضاء الوفد المرافق لها، من قمَّة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووصفت الحركة موقف الجزائر بـ“المقاومة الديبلوماسية”، وقالت إنه “نجح في منع الكيان الصهيوني من المشاركة في القمَّة”.

وتابعت تقول إن هذه الجهود “تأتي انسجامًا مع القيم والمبادئ التي تأسَّس عليها الاتحاد الإفريقي في دعم القضيَّة الفلسطينية، ومناهضة الاحتلال الصهيوني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

ودعا الحزب بالمناسبة “كلَّ الدول الإفريقية، إلى مساندة هذه المواقف المشرِّفة.والعمل على عزل الكيان الصهيوني العنصري، والانتباه إلى خطورته على القارة الإفريقية”.