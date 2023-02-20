-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

حمس: طرد ممثلة الاحتلال الصهيوني في قمة الاتحاد الإفريقي “مقاومة دبلوماسية”

الشروق أونلاين
  • 368
  • 0
حمس: طرد ممثلة الاحتلال الصهيوني في قمة الاتحاد الإفريقي “مقاومة دبلوماسية”
أرشيف
الاتحاد الإفريقي

أعربت حركة مجتمع السلم يوم الإثنين في بيان، عن تثمينها لدور الجزائر في طرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة خارجية الاحتلال الصهيوني، من قمَّة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وجاء في بيان الحركة:

متابعةً لتطورات القضية الفلسطينية، ومحاولات العدو الصهيوني اختراق القارة الإفريقية، تثمن حركة مجتمع السلم المواقف الثابتة والقوية لبعض الدول الإفريقية ذات السيادة، وعلى رأسها الجزائر وجنوب إفريقيا، وذلك بطرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الصهيونية، وأعضاء الوفد المرافق لها، من قمَّة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووصفت الحركة موقف الجزائر بـ“المقاومة الديبلوماسية”، وقالت إنه “نجح في منع الكيان الصهيوني من المشاركة في القمَّة”.

وتابعت تقول إن هذه الجهود “تأتي انسجامًا مع القيم والمبادئ التي تأسَّس عليها الاتحاد الإفريقي في دعم القضيَّة الفلسطينية، ومناهضة الاحتلال الصهيوني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف”.

ودعا الحزب بالمناسبة “كلَّ الدول الإفريقية، إلى مساندة هذه المواقف المشرِّفة.والعمل على عزل الكيان الصهيوني العنصري، والانتباه إلى خطورته على القارة الإفريقية”.

مقالات ذات صلة
الجزائر تقطع طريق الكيان الصهيوني إلى القمة الإفريقية

الجزائر تقطع طريق الكيان الصهيوني إلى القمة الإفريقية

هزة أرضية في سلطنة عُمان

هزة أرضية في سلطنة عُمان

القمة الإفريقية تحيل “إعلان طنجة” إلى سلة المهملات

القمة الإفريقية تحيل “إعلان طنجة” إلى سلة المهملات

مسؤول أممي يكشف عن تحركات جديدة لستافان دي مسيتورا

مسؤول أممي يكشف عن تحركات جديدة لستافان دي مسيتورا

بالفيديو.. الاتحاد الإفريقي يكشف تفاصيل حادثة طرد الوفد الإسرائيلي

بالفيديو.. الاتحاد الإفريقي يكشف تفاصيل حادثة طرد الوفد الإسرائيلي

بالصور.. بعثة إنقاذ إسرائيلية تسرق مخطوطات أثرية من تركيا خلال الزلزال

بالصور.. بعثة إنقاذ إسرائيلية تسرق مخطوطات أثرية من تركيا خلال الزلزال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد