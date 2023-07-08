حمس: فرصة توافق الجزائريين قائمة لتجاوز كل المخاطر

أكدت على العمل مع الجميع للوصول إلى شراكة سياسية

دعا رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، مساء الجمعة بالجزائر العاصمة، إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات الاستقلال وتعزيزها والتوافق بين جميع الجزائريين.

وفي كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح فعاليات تجمع شعبي للحركة بمناسبة الذكرى الـ61 لعيد الاستقلال والشباب والذكرى الـ20 لوفاة مؤسس الحركة، الشيخ محفوظ نحناح ومرور 32 عاما على تأسيس الحركة، أوضح حساني أن “بيان أول نوفمبر 1954 يجمع كل الجزائريين ولابد من الحفاظ على مكتسبات الاستقلال”، مبرزا أن حزبه “يساهم مع كافة الخيرين في البلاد من أجل الحفاظ على مكتسبات الاستقلال وتعزيزها من أجل تموقع الجزائر كدولة محورية في الساحة الدولية والإقليمية”.

كما شدد حساني على ضرورة جعل المناسبة التاريخية للاحتفال بذكرى استرجاع السيادة الوطنية “محطة حية لاستكمال مسار بناء الدولة الجزائرية كما رسمه بيان أول نوفمبر 1954″، مذكرا في ذات السياق بأن ثورة التحرير المباركة هي “ثورة عبقرية ألهمت جميع شعوب العالم من أجل الاستقلال والتحرر”.

كما أكد بالمناسبة أن حركة مجتمع السلم تعمل مع كافة الأطراف “للوصول إلى شراكة سياسية”، مبرزا أن “فرصة توافق الجزائريين لا تزال قائمة لتجاوز كل المخاطر”.

وأضاف المتحدث أن الحركة لا تزال على نهج مؤسسها الراحل محفوظ نحناح “كحركة وطنية معتدلة ووسطية تنبذ العنف والإرهاب”، معتبرا أن الشيخ نحناح يعد “نموذجا يقتدى به في الإنسانية والإصلاح والشراكة السياسية”.

للإشارة، فقد حضر هذا التجمع الذي نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” تحت شعار: “آفاق الشراكة السياسية في فكر الحركة”، مسؤولو عدة هيئات وطنية ورؤساء أحزاب وطنية وكذا رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالخارج.