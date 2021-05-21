حمس: ما حدث في برج باجي مختار غريب على سكانها الأصلاء

في بيان استنكرت من خلاله الاعتداء على الأستاذات

أدانت حركة مجتمع السلم، مساء الخميس الاعتداء الهمجي على معلمات برج باجي مختار، وقالت بأن ما حدث في المنطقة غريب عن سكانها الأصلاء.

وجاء في بيان نشرته الحركة عبر حسابها على موقع فيسبوك أن حمس “تعتبر الاعتدء صدمة وطنية عظيمة، تدل على انحطاط سحيق للقيم والأخلاق والضمير لدى هؤلاء الوحوش المعتدين ولمن رآهم ولم يحرك ساكنا لنجدة الفتيات،كما أنه يمثل ثغرة أمنية هائلة من حيث عدم توفير الحراسة للمؤسسات التعليمية”.

وأضاف: “إن واجب السلطات المختصة أن تسخر كل إمكانياتها لإلقاء القبض على كل الجناة وتسليط أقصى العقوبات عليهم، ومحاسبة المسؤولين عن التفريط الأمني، كما يجب على السلطات وكل المعنيين أسريا واجتماعيا توفير الرعاية اللازمة للفتيات المعتدى عليهن”.

وفي ختام البيان دعت الحركة الهيئات العلمية والبحثية المختصة دراسة هذه الحالة الغريبة على سكان برج باجي مختار الأصلاء والتي لم تكن موجودة في بلادنا ومعرفة أسبابها واقتراح طرق علاجها واستئصالها حتى لا تتكرر أبدا.