حمس: موقفنا من الإنتخابات الرئاسية مرهون بقرارات مجلس الشورى الوطني

دعت لتوفير جو إنتخابي نزيه لضمان شفافية الإنتخابات

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، إن موقف الحركة، من الرئاسيات القادمة، مرهون بما سيقرره مجلس الشورى الوطني، وذلك بعد جملة من اللقاءات التنظيمية و التشاورية القاعدية و المركزية.

وفي لقاء جمعه بمناضلي حزبه في ولاية الأغواط، أمسية الخميس، قال حساني “إن الحركة تتطلع إلى توفير جو إنتخابي نزيه لضمان شفافية الإنتخابات الرئاسية القادمة، من أجل الخروج من الصورة النمطية الناجمة من الممارسات السلبية السابقة”.

للإشارة، فقد أعلن رئيس الجمهورية، عبذ المجيد تبون، عن إجراء إنتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 07 سبتمبر المقبل.