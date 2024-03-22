-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
دعت لتوفير جو إنتخابي نزيه لضمان شفافية الإنتخابات

حمس: موقفنا من الإنتخابات الرئاسية مرهون بقرارات مجلس الشورى الوطني

الشروق أونلاين
  • 67
  • 0
حمس: موقفنا من الإنتخابات الرئاسية مرهون بقرارات مجلس الشورى الوطني

قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، إن موقف الحركة، من الرئاسيات القادمة، مرهون بما سيقرره مجلس الشورى الوطني، وذلك بعد جملة من اللقاءات التنظيمية و التشاورية القاعدية و المركزية.

وفي لقاء جمعه بمناضلي حزبه في ولاية الأغواط، أمسية الخميس، قال حساني “إن الحركة تتطلع إلى توفير جو إنتخابي نزيه لضمان شفافية الإنتخابات الرئاسية القادمة، من أجل الخروج من الصورة النمطية الناجمة من الممارسات السلبية السابقة”.

للإشارة، فقد أعلن رئيس الجمهورية، عبذ المجيد تبون، عن إجراء إنتخابات رئاسية مسبقة بتاريخ 07 سبتمبر المقبل.

مقالات ذات صلة
السفير الكوبي يؤدي زيارة وداع لعطاف

السفير الكوبي يؤدي زيارة وداع لعطاف

يطلبون بضائع من تجار الجملة ثم يستدرجونهم للنصب عليهم

يطلبون بضائع من تجار الجملة ثم يستدرجونهم للنصب عليهم

مشروع لبعث النشاط التضامني التربوي في الزوايا

مشروع لبعث النشاط التضامني التربوي في الزوايا

الانطلاق في إنجاز 584 مرفق تربوي خلال 2024

الانطلاق في إنجاز 584 مرفق تربوي خلال 2024

توزيع قروض “كناك” على الموتى والمؤمَّنين

توزيع قروض “كناك” على الموتى والمؤمَّنين

انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024

انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد