حملات تبرع ومتطوعون يتجندون لإنقاذ المرضى وجرحى الحوادث

بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم

أطلقت الجمعية العلمية لطلبة الصيدلة لولاية الجزائر العاصمة “أسيبا” بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للشباب التابعة للاتحادية الجزائرية للمتبرعين بالدم، حملة وطنية واسعة النطاق للتحسيس وجمع هذه المادة الحيوية، تحت شعار التضامن والالتزام المواطنين، وذلك في الفترة الممتدة بين 11 و20 جوان الجاري، تزامنا مع إحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية، التي رصدت لها الجمعية برنامج ميداني ورقمي مكثف، كخطوة استباقية لدعم المستشفيات والمراكز الصحية التي تشهد ضغطا مستمرا على صفائح الدم، خاصة بالنسبة لمرضى الحالات المستعجلة، أصحاب العمليات الجراحية المعقدة، والمصابين بالأمراض المزمنة الذين يمثل لهم الدم شريان الحياة الأوحد.

وبحسب ما كشف عنه القائمون على الحملة في تصريح لـ”الشروق” فالحملة لا تقتصر على جمع الزمر الدموية فحسب، وذلك من خلال احتكاك طلبة صيادلة المباشر مع المواطنين والعمل على تفكيك الشائعات والمخاوف والهواجس التي تحرم الكثيرين من الإقبال على هذا العمل الخيري، وتصحيح الأفكار المغلوطة حول عملية التبرع وآثارها الصحية، خاصة وأن التبرع بقطرة دم واحدة هو بمثابة طوق نجاة لمرضى ينتظرون على أسرة المستشفيات.

كما ستحمل الحملة أبعادا وقائية تهدف إلى زرع ثقافة العيش السليم وسط المجتمع، عبر تقديم نصائح وإرشادات طبية تحث الجزائريين على إتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة النشاط البدني، والاهتمام بساعات النوم وضبط الضغوطات اليومية، كعوامل أساسية للحفاظ على صحة المتبرع والمستفيد على حد سواء.

والمرتقب، أن يكون عمل جواري مكثف من قبل طلبة الصيدلة، من خلال التحسيس بالأماكن العامة والفضاءات المفتوحة، بحيث ستكون بدايتها بتاريخ عبر محطات القطار بالجزائر العاصمة،وسط إقبال ملحوظ من المسافرين، وكذا محطات الترامواي والميترو، بالإضافة إلى المراكز التجارية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتبرعين الدائمين والمحتملين.

كما ستشهد المنصات الاجتماعية للجمعية إنزال رقمي من خلال نشر فيديوهات، وقصص تفاعلية وأدلة بصرية لتبسط شروط التبرع وتسهل للمواطنين معرفة النقاط والمواعيد.