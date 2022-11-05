حملات تفتيشية للتأكد من خلوّ محافظ التلاميذ من الكتب

بلعابد يشدد على تغطية شاملة بالمطاعم

ترأّس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، السبت، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، من مقر الوزارة بالمرادية، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خُصّصت لمتابعة وضعية استغلال النسخة الثانية من الكتب المدرسية، رزنامة النشاطات المبرمجة للاحتفاء بالذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية، بالإضافة إلى انشغالات أخرى تهم القطاع.

وأشاد بلعابد، بحسب بيان للوزارة، بالمجهودات التي يبذلها الجميع في الميدان، مشدّدا على ضرورة الفعالية في الأداء والتنفيذ الدقيق لمخرجات الندوة الوطنية المنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2022، لبلوغ الأهداف المسطّرة، خاصة بعد ضبط وضعية تنفيذ العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي، والشروع في التحضير للدخول المدرسي المقبل 2023-2024.

وبخصوص استغلال النسخة الثانية من الكتب المدرسية، ولتفعيل الغرض الذي وُضعت من أجله، وهو تخفيف وزن المحفظة، أمر الوزير مديري التربية بتكليف مفتشي التعليم الابتدائي للقيام بحملات تفتيشية، من أجل التأكد من خلوّ محافظ التلاميذ في المستويات التعليمية المعنية بتخفيف وزن المحفظة، من الكتب المدرسية، مع تقديم وضعية إحصائية حول العملية نهاية الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى متابعة عملية تجهيز المدارس بالأدراج.

وبالمناسبة، أشار الوزير إلى أن الكتاب المدرسي الرقمي سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، ووجب إعطاؤه الأهمية البالغة خاصة في تمكين الأولياء من الإجراءات العملية للحصول عليه واستغلاله.

كما أسدى الوزير خلال هذه الندوة مجموعة من التعليمات التي تقضي بوجوب تغطية كامل المدارس الابتدائية بالمطاعم، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسداة في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2022، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مشيرا إلى أن نسبة التغطية قد بلغت أكثر من 95٪ من مجموع المدارس الابتدائية على المستوى الوطني، كما شدّد على وجوب المتابعة الشخصية لمديري التربية للملفّات، خاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية، المخلفات المالية للموظفين، والقيام بزيارات فجائية (نهارا وليلا) للمؤسسات التعليمية.