حملات توعوية استباقية لمجابهة اختناقات الغاز هذا الشتاء

تقودها هيئات وجمعيات ومصالح الحماية المدنية

مع اقتراب حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة انطلقت بعض الجمعيات والهيئات الناشطة في مجال السلامة والأمن وكذا المؤسسات ذات الصلة في حملة توعية وطنية بمخاطر الغاز، وذلك لتفادي الحصيلة الكارثية والمأساوية التي تسجلها بلادنا سنويا وتبيد دفاتر عائلية عن آخرها.

وأطلقت منظمة حماية المستهلك في هذا السياق حملة توعية، دعت خلالها المواطنين إلى تفقد أجهزة التدفئة الخاصة الآن، وصيانتها من قبل مهنيين مؤهلين معتمدين ويحوزون خبرة عالية في الميدان وعدم الاستعانة بهواة قد يكلفونهم حياتهم وحياة ذويهم.

ودعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك وإرشاده “آبوس” إلى تفقد التوصيلات في أثناء التركيب خاصة من قبل مختص في الترصيص الصحي، والتأكد من لون الشعلة الذي يجب أن يكون أزرق، ما يعني تمام عملية الاحتراق أما إذا كان برتقاليا، فإن الأمر يبعث على القلق ويتطلب الصيانة.

وألحت المنظمة على ضرورة تركيب جهاز كاشف الغاز المعتمد، الذي يتوفر على معايير السلامة والأمن، كما ذكّرت بالرقم الأخضر الممكن الاتصال به في حالة خطر وهو 1021.

بدورها، تشارك مصالح الحماية المدنية عبر مختلف ولايات الوطن في حملات توعية ونشاطات ميدانية تشمل مؤسسات ومدارس لتعزيز ثقافة الأمن والحماية في المنازل من مخاطر القاتل الصامت، ومن ذلك ما تم في ولاية المدية منذ أيّام خلال تمرين تطبيقي على بين المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالشهبونية ومصالح الدرك الوطني والحماية المدنية، يحاكي تقديم إسعافات لأجل إنقاذ أشخاص مصابين باختناق غاز أحادي أكسيد الكربون مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة الضرورية عند مباشرة إنقاذ الأفراد المصابين بالاختناق، تفاديا لكارثة الانفجار بسبب تسرب الغاز داخل الشقة أو البيت.

ويأتي هذا في إطار الحملات التحسيسية للوقاية من مخاطر التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، التي تنظمها الحماية المدنية التي سطرت برنامجا وطنيا بمشاركة عدّة قطاعات مثل الشؤون الدينية والمجتمع المدني ومؤسسة سونلغاز، حيث يتنقل العديد من ممثلي أعوان الحماية المدنية إلى المساجد لتقديم دروس توعوية بأهم احتياطات تركيب وصيانة أجهزة التدفئة وسخانات الغاز مع كيفية التعامل مع هذه الحوادث وطرق اسعاف الضحايا.

وتتواصل بالموازاة جهود مصالح الحماية المدنية في إنقاذ أرواح عديدة بسبب اختناقات أحادي أكسيد الكربون الناتجة عن سخانات المياه. وفي هذا السياق، أسعفت مصالح الحماية المدنية 4 أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية وهران، يوم أمس الأول السبت، حيث تدخلت مصالحها على الساعة 03 و42 د، من أجل إسعاف 04 أشخاص، في بداية اختناق استنشقوا غازات محترقة منبعثة من سخان الماء على مستوى حي بلقايد عمارة 13 بلدية ودائرة بئر الجير. ويعاني الضحايا من ضيق في التنفس وآلام في الرأس، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

للتذكير، فقد تم تسجيل أرقام مرعبة لعدد الوفيات بسبب الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، منذ بداية العام الجاري، وبالتحديد خلال الثلاثي الأوّل للسنة مقارنة بالسنوات الماضية.

وسبق للنقيب نسيم برناوي الإعلان عن تسجيل 100 حالة وفاة اختناقا بالغاز في أقل من 3 أشهر منذ بداية سنة 2023، بينما تم إنقاذ 1330 شخص من موت محقق خلال نفس الفترة. وأشار ذات المتحدث إلى أنه تم تسجيل 56 حالة وفاة خلال شهر جانفي و34 حالة وفاة في فيفري و10 حالات في الأسبوع الأول فقط من شهر مارس.