حملات رقابية لممارسي شبه الطبي ومراكز التجميل والحلاقات

مع وضع حد لتسويق المنتجات الغذائية المستوردة خارج القانون

أمر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بوضع حد لتسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية في المحلات التجارية، لما لها من مخاطر على الاقتصاد الوطني وصحة المواطن، بعد التلاعب بتواريخ صلاحيتها.

وحسب بيان للوزارة، تلقت “الشروق” نسخة منه، فقد ترأس الطيب زيتوني، 22 أفريل 2025، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خُصص لعرض برنامج العمل الرقابي، حضرته الإطارات المركزية للقطاع.

وأكد زيتوني خلال الاجتماع على ضرورة تطوير آليات العمل الرقابي وتحديثها لمواكبة التحولات الحاصلة في السوق الوطنية، لاسيما التي طرأت على النشاطات التقليدية وتحولت إلى ممارسات يومية تمسّ صحة وسلامة المستهلك وقدرته الشرائية.

وفي هذا السياق، شدد على أهمية توسيع نطاق الرقابة ليشمل هذه التغيرات، على غرار النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين، معاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية، داعيا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها.

كما دعا مصالح الرقابة إلى اليقظة الدائمة، والتحرك بسرعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، خاصة في مجال تسويق المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية، لما تشكله من خطر حقيقي على الاقتصاد الوطني وصحة المستهلك، بعد حجز عدة منتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها، وعدم مطابقتها لشروط التسويق.

ووجّه زيتوني بتعزيز الرقابة الرقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، في إطار عصرنة القطاع وتحقيق رقابة ذكية ومتكاملة، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تجارية يواجهونها في السوق.