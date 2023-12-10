حملات لمقاطعة “زارا”.. ما الذي قصدته باستعراض ملابسها وسط أكفان ودمار وجثث؟

شن ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة العلامة التجارية “زارا” بسبب استعراضها لجديد قطع ملابسها وسط أكفان ودمار وجثث.

وتضمنت الصور تصميما مستوحى من الإبادة المستمرة في غزة لترويج مجموعة جديدة، ما اعتبره الكثيرون تباهيا بالقتل وتأييدا للمجازر في حق الغزيين، لتنتشر على إثرها دعوات لمقاطعة العلامة الشهيرة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

واستنكر مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي كيف أصبحت المجازر والجثث مادة دسمة للترويج والتسويق، مؤكدين على ضرورة الاستغناء على ملابس زارا كما استغنى الصهاينة على منتجات هدى بيوتي، لأن أي تساهل مع أعداء الإنسانية هو مشاركة مباشرة في القتل.

وقالت تقارير إخبارية إن دار الأزياء الإسبانية حذفت الصور المثيرة للجدل والاستياء بعد الانتقادات اللاذعة والهجوم الذي تعرضت له، لكن دعوات مقاطعتها ومقاطعة كل المنتجات الداعمة للاحتلال بشكل علني لا تزال تجتاح الشبكات.

في ذات السياق نشر الداعية نبيل علي العوضي تدوينة عبر حسابه على منصة إكس جاء فيها: “حتى لو حذفوا منشورهم فقد أخرجوا ما يضمرون في قلوبهم”.

واعتبر زبائن أوفياء للعلامة التجارية الرائدة عالميا أن ما فعلته لا يغتفر ومثير للاشمئزاز لأن للنفس البشرية حرمتها وقدسيتها.

يذكر أن زارا واجهت دعوات للمقاطعة قبل عام بعد استضافة وكيلها المحلي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في فعالية انتخابية.

وزارا شركة أزياء عالمية تنتمي لشركة إنديتكس Inditex، وهي بالأصل شركة أزياء إسبانية مقرها الرئيسي في غاليسيا، إسبانيا، وقد أسسها أمانسيو أورتيجا Amancio Ortega عام 1975.