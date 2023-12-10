حملات لمقاطعة “زارا”.. ما الذي قصدته باستعراض ملابسها وسط أكفان ودمار وجثث؟
شن ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي حملات لمقاطعة العلامة التجارية “زارا” بسبب استعراضها لجديد قطع ملابسها وسط أكفان ودمار وجثث.
وتضمنت الصور تصميما مستوحى من الإبادة المستمرة في غزة لترويج مجموعة جديدة، ما اعتبره الكثيرون تباهيا بالقتل وتأييدا للمجازر في حق الغزيين، لتنتشر على إثرها دعوات لمقاطعة العلامة الشهيرة الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
تسويق بطريقة قذرة، وجب مقاطعتهم.#مقاطعة_زارا pic.twitter.com/nwbmLS770X
— جُمانة الفارسية (@jumana099) December 10, 2023
واستنكر مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي كيف أصبحت المجازر والجثث مادة دسمة للترويج والتسويق، مؤكدين على ضرورة الاستغناء على ملابس زارا كما استغنى الصهاينة على منتجات هدى بيوتي، لأن أي تساهل مع أعداء الإنسانية هو مشاركة مباشرة في القتل.
📌خلصت الافكار الابداعيه يازارا
والتفتي على #فلسطين و #غزه
#مقاطعه_زارا pic.twitter.com/zx0yvOga7A
— خالد الشملان (@alshamlan91k) December 10, 2023
@bilal.hd91
زارا للملابس الذي موجود في كل دول العالم يستخف بأهل غزة بطريقة مذلة، قاطعوهم! #زارا #بلال_الحداد
وقالت تقارير إخبارية إن دار الأزياء الإسبانية حذفت الصور المثيرة للجدل والاستياء بعد الانتقادات اللاذعة والهجوم الذي تعرضت له، لكن دعوات مقاطعتها ومقاطعة كل المنتجات الداعمة للاحتلال بشكل علني لا تزال تجتاح الشبكات.
علامة #زارا التجارية تحذف هذا المنشور بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها ..
هذا درس لنا لنستمر في مقاطعة هذه المنتجات التي تدعم قتل الأطفال والأبرياء ولا نعطيها أي عذر !!! pic.twitter.com/roA8OcE7aV
— جميـــلة الزيــدي (@JameelaAlzeedi) December 9, 2023
في ذات السياق نشر الداعية نبيل علي العوضي تدوينة عبر حسابه على منصة إكس جاء فيها: “حتى لو حذفوا منشورهم فقد أخرجوا ما يضمرون في قلوبهم”.
حتى لو حذفوا منشورهم
فقد أخرجوا ما يضمرون في قلوبهم#مقاطعة_زارا pic.twitter.com/8DjxDrhO6x
— نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) December 9, 2023
واعتبر زبائن أوفياء للعلامة التجارية الرائدة عالميا أن ما فعلته لا يغتفر ومثير للاشمئزاز لأن للنفس البشرية حرمتها وقدسيتها.
نص ثيابي من زارا لكن حالياً بديت أحس بلوعة الجبد والاشمئزاز من هذه الدعاية
النفس البشرية مقدسة ولها حرمتها فما بالك بمجزرة ترتكب في حق عشرات الآلاف من الابرياء والنساء والاطفال
مالت عليكم وعلى ثيابكم والله يحفظ فلسطين وشعبها pic.twitter.com/1aAzIXLlaA
— د. عادل سعيد سجواني (@dradils) December 10, 2023
يذكر أن زارا واجهت دعوات للمقاطعة قبل عام بعد استضافة وكيلها المحلي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في فعالية انتخابية.
وزارا شركة أزياء عالمية تنتمي لشركة إنديتكس Inditex، وهي بالأصل شركة أزياء إسبانية مقرها الرئيسي في غاليسيا، إسبانيا، وقد أسسها أمانسيو أورتيجا Amancio Ortega عام 1975.