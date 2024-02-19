حملاوي: سنوفر 200 مطعم لعابري السبيل في رمضان

مع تكفل الهلال الأحمر بكسوة العيد لنحو 20 ألف طفل

قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي إن هيأتها وضعت مخططا متكاملا في إطار عملية تضامنية لشهر رمضان، سيتم من خلاله التكفل بحوالي 20 ألف طفل يتيم بمناسبة عيد الفطر، فضلا عن توفير 200 مطعم لعابري السبيل بما فيها مطاعم بمراكز حدودية.

وقالت حملاوي في تصريح لها على هامش زيارتها إلى ولاية البويرة، بأن العملية التضامنية لشهر رمضان قد أطلقتها هيأتها بداية من هذا الأسبوع، وذلك عبر القوافل التي توجهت إلى الجنوب الغربي، مضيفة “لدينا مخططا يشمل 58 ولاية عبر توفير من ألف إلى ألفي طرد غذائي على الأقل في كل ولاية”، مبرزة بأن هذه العمليات عبارة عن مساهمة المقر الرئيسي، ناهيك عن المساهمات والمبادرات من عمليات تضامنية تقدمها اللجان الولائية.

وأضافت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بأن هيأتها ستوفر 200 مطعم لعابري السبيل، والجديد هذه السنة كما قالت هو توفير مثل تلك المطاعم بالمراكز الحدودية التي تم التحضير لها لاسيما بالحدود الشرقية وفي تمنراست وعين قزام، كما كشفت في ذات السياق عن مخطط للتكفل بحوالي 20 ألف طفل يتيم بمناسبة عيد الفطر المقبل، وذلك إما عن طريق قسيمات شراء وإما عن طريق تقديم الملابس الجاهزة.