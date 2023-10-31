حملة “أغيثوا غزة” تتواصل لجمع التبرعات

فيديوهات توثّق فرح الفلسطينيين بوصول المساعدات

أكد بوزيد شناف، رئيس الجمعية “الجزائرية للأيادي البيضاء”، على ضرورة مواصلة حملة “أغيثوا غزة” التي أطلقتها الجمعية، منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع، حيث تركّز هذه الحملة على المشاريع الضرورية والمهمة لتثبيت الصامدين في غزة وتخفيف المعاناة عنهم.

وقال إن غزة تتعرض لحرب همجية، كان من نتاجها آلاف الأرامل واليتامى، وانقطاع للكهرباء والماء مضيفا: “لدينا في الجزائر خيارين، إما أن نتأثّر ونبكي، وإما خيار ثان وهو تحويل هذه العواطف والدموع إلى مشاريع على الأرض ونترجم ذلك في الواقع”.

وأوضح شناف، أن جمعية “الأيادي البيضاء” وضعت أهم أهدافها دعم القضية الفلسطينية والكثير من الأنشطة والأعمال التي لا تكاد تتوقف في غزة وكل فلسطين وفي باحة المسجد الأقصى، داعيا بالقول: “إننا نطلب من كل إخواننا وأخواتنا في جزائر الخير، من أجل تحويل الألم إلى أمل، حيث نملك مكاتب ولائية في أغلب ولايات الوطن، ويمكن التنسيق معها”.

ويرى أن الفلسطينيين يحتاجون إلى الأيادي البيضاء الجزائرية وقبلها إلى قلوبهم البيضاء، من أجل الاشتراك في تحرير الأقصى والمقدسات.

للإشارة، فإن جمعية “لأيادي البيضاء”، تمكّنت، منذ بداية “طوفان الأقصى”، من إيصال تبرعات الجزائرين، رغم القصف المتواصل من طرف الكيان الصهيوني على المدنيين، حيث نقلت فيديوهات تحمل إشادة الغزاويين بما يفعله الجزائريون من أجلهم وبحملة توزيع الطرود الغذائية في القطاع من طرف جمعية “الأيادي البيضاء”.