حملة “أغيثوا غزة” تستمر لتوفير احتياجات مخيم جمعية “الأيادي البيضاء” برفح

تواصل جمعية “الأيادي البيضاء الجزائرية” حملاتها التطوعية لمساعدة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة وما جاورها، حيث تقوم هذه الأيام بحملة توزيع الأغطية في مخيمها الذي أقامته في منطقة رفح، أين تم إيواء عائلات كثيرة من الذين وجدوا أنفسهم دون إيواء جراء القصف والتدمير الهمجي للصهاينة.

وحسب بيان للجمعية تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن الظروف الحياتية الصعبة للغاية التي فرضتها الحرب المدمرة وتزامن ذلك مع فترة الشتاء، والأجواء الباردة، حتمت على أهل الخير والمحسنين، أن يتطوعوا لتوفير الأغطية والأفرشة لهؤلاء الضحايا، حيث سارعت جمعية “الأيادي البيضاء” لجمعها وتوزيعها على كل ساكني مخيمها برفح.

ودعت ذات الجمعية، كل الجزائريين الراغبين في كسب الثواب والخير، والذين لا يرضون للفلسطينيين العذاب والعيش في ظروف قاسية، أن يدعموا المخيم بصدقاتهم وتبرعاتهم، حتى يمكن لجمعية “الأيادي البيضاء الجزائرية”، أن تحقق التكفل التام من خلال توزيع ما يحتاجه ساكنو المخيم، من أمور حياتية كالأكل والشرب والتطبيب، حيث تستمر حملة “أغيثوا غزة“، إلى أن تتحسّن الحياة في قطاع هذه المنطقة الواقعة تحت القصف منذ 7 أكتوبر الماضي.