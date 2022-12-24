حملة أوروبية ضدّ “بشت” ميسي في كأس العالم.. الخارجية القطرية تردّ

قالت مساعدة وزير الخارجية القطرية لولوة الخاطر، إن وسائل الإعلام الأوروبية التي انتقدت ارتداء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي للبشت الخليجي في نهائي مونديال قطر 2022، تعاني من “عقدة الاستعلاء على ثقافات العالم”.

وقارنت الخاطر، في تغريدة على تويتر، بين مبادرة الدوحة بإهداء ميسي لباسها المحلّي، وتقليد ارتداء الزيّ الأسود في حفلات التخرّج.

وقالت الخاطر:”حالة من السعار انتابت إعلاميين أوروبيين كثر، وهم يمارسون عقدتهم الاستعلائية على ثقافات العالم. بعد خلع “البشت” العربي على ميسي تكريما”.

وأضافت تقول:”المفارقة أن الأوروبيين أنفسهم يمارسون هذا الطقس في كل حفلات التخرّج“. متابعة:”وهو تقليد عربي بدأ في جامعة القرويين. التي أسستها فاطمة الفهري عام 859”.

وأرفقت المسؤولة القطرية تغريدتها بمقطع فيديو، يتضمّن صورا لعناوين صحفية، ومقاطع من برامج تلفزيونية غربية، هاجمت ارتداء ميسي للبشت، بدعوى أن ذلك مُناف للتقاليد الرياضية.