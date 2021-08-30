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الجزائر

حملة التلقيح: وزارة الصحة تطلق تحدي الـ”Big Day”

الشروق أونلاين
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حملة التلقيح: وزارة الصحة تطلق تحدي الـ”Big Day”

قال وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الإثنين، إنه مصالحه تسعى لتلقيح أكبر عدد من المواطنين بحلول تاريخ الـ 11 سبتمبر الجاري، وهو ما أطلق عليه تسمية الـ Big Day.

وكشف الوزير في لقاء جمعه مع مدراء الصحة ومدراء المؤسسات الاستشفائية، للوقوف على سير عملية التلقيح تزامنا مع الدخول الإجتماعي أنه يتم التحضير للانطلاق في أكبر عملية تلقيح وطنية بداية من 4 سبتمبر

وأوضح بن بوزيد أن عملية التلقيح ستدوم أسبوعا وتتزامن مع الدخول الإجتماعي، وسترمي إلى التمكن من تلقيح اكبر عدد من المواطنين وعبر كل الولايات.

وأضاف المتحدث ذاته أن الـ 11 من شهر سبتمبر أو ما سيطلق عليه إسم Big Day سيكون بمثابة تحدي حقيقي نرمي من خلاله إلى التمكن من تلقيح اكبر عدد من المواطنين كما سيتم خلاله تقييم حصيلة التلقيح خلال هذا اليوم المفتوح .من

جهة أخرى، أعلن الوزير عن الإستلام القريب لجرعات جديدة من اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 والمتمثلة في 5 ملايين جرعة على أن تليها ثلاث دفعات أخرى مع نهاية السنة.

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