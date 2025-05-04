حملة الحصاد والدرس: تأكيد توفير الوسائل وتحويل العتاد إلى مناطق الإنتاج المكثف

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، مساء السبت، اجتماعًا في الجزائر العاصمة مع مديري المصالح الفلاحية لولايات الجنوب، حيث تم التأكد من توفر الوسائل اللازمة لحصاد، جمع، نقل وتخزين محاصيل الحبوب.

وأوضح بيان لوزارة الفلاحة، أن الاجتماع تضمن تقييم التحضيرات الجارية للحملة، التي بدأت في أواخر أفريل الماضي بحصاد محاصيل الشعير في بعض المناطق، ومن المتوقع أن تستمر في مايو الجاري مع انطلاق حصاد القمح اللين والصلب في مناطق أخرى.

وحضر الاجتماع مدراء المصالح الفلاحية لـ 11 ولاية جنوبية، بالإضافة إلى المديرة العامة لديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، والرئيس المدير العام لمجمع “أوناب”، إلى جانب إطارات من الوزارة والديوان الجزائري المهني للحبوب.

وفي هذا السياق، أكد البيان على التأكد من جاهزية كافة الوسائل اللازمة لدعم عملية الحصاد والنقل والتخزين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوجيه العتاد (حصادات وشاحنات) إلى المناطق التي تشهد كثافة في الإنتاج، مثل أدرار، تيميمون، ورقلة والمنيعة.

وشدد الوزير يوسف شرفة على ضرورة التحضير المسبق لضمان نجاح الحملة وتحقيق الأهداف المحددة، مؤكدًا أهمية العمل التنسيقي بين مختلف الأطراف المعنية لضمان سير الحملة بكفاءة وفعالية.