حملة انتخابية في.. المقبرة

استاء عدد كبير من سكان ولاية باتنة، من إقدام بعض المترشحين للانتخابات البرلمانية القادمة في 12 جوان، من تعليق القوائم على جدران وأسوار مقبرة بلدية فسديس بدائرة باتنة، معتبرين السلوك تعديا على الأموات والأحياء على حد سواء، داعين سلطة الضبط والمراقبة لتسليط عقوبات رادعة ضد الفاعلين عددهم كبير جدا، رغم تخصيص أماكن خاصة بالإشهار للمترشحين.

وسجل عدد كبير من المواطنين حالات اعتداء عامة من طرف المترشحين على الفضاء العام والخاص بالإلصاق الفوضوي للملصقات في مواقف الحافلات وخزائن سونلغاز وعلى جدران منازل المواطنين وحوانيت التجار من دون إذن، في ديكور فوضوي ينم عن انعدام الحس المدني فما بالك بالحس السياسي الغائب لدى بعض الطامحين في التتويج بلقب نائب برلماني.