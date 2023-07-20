حملة تبرعات لقاتل نائل.. القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا

أعلنت السلطات القضائية الفرنسية أنها فتحت تحقيقاً في حملة تبرعات مالية أطلقها السياسي اليميني المتطرف من أصول مصرية، جان مسيّحة، لدعم أسرة الشرطي الذي أطلق النار على نائل مرزوقي.

ويأتي قرار السلطات الفرنسية عقب دعوى قضائية تقدّم بها محامي أسرة مرزوق ياسين بوزرو متهماً مسّيحة بتنفيذ “عملية احتيال جماعية منظمة”.

وذكر موقع “فرانس أنفو” أن بوزرو ندد بإجراءات مسيّحة متهماً إياه بـ”الكذب” وبتنفيذ “مناورات احتيالية”، بهدف “خداع الرأي العام وجني الأموال”.

وبعد إعلان السلطات القضائية مباشرة التحقيق أشاد بوزرو بالسرعة التي صدر فيها قرار مدعي الجهمورية بفتح تحقيق.

وكانت حملة التبرعات التي أطلقها مسّيحة، المنتمي سابقاً إلى حزب “الاستعادة” بقيادة إريك زمور، نجحت في جمع أكثر مليون و600 ألف يورو خلال أيام عبر منصة Gofundme، مثيرة جدلاً واسعاً في الشارع الفرنسي.

وأغلقت حملة التبرعات من أجل دعم أسرة الشرطي -كما عرّف بها مسيحة آنذاك- في الخامس من جويلية عبر المنصة ذاتها.

ولا يزال الشرطي فلوريان .م موقوفاً منذ 29 جوان ويخضع حالياً للتحقيق بتهمة القتل العمد.