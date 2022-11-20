حملة تبرع ضخمة لدعم صهيب كفايفية الذي أحرق أصدقاؤه عينيه

في هبة تضامنية فريدة من نوعها، استطاع متطوعون أن يجمعوا مبلغ مليار و400 مليون سنتيم للشاب صهيب كفايفية الذي أطفأ أصدقاؤه نور عينيه بمادة حارقة.

وكان الشاب المغدور به، والبالغ من العمر 20 عاما، قد ظهر في برنامج “أحكي حكايتك” على قناة الشروق تي في، وروى بحسرة كيف استدرجه من كان يظنهم أصدقاءه ليكشفوا عن سواد قلوبهم ويسلبوا منه نعمة البصر.

@algtrend الحمد لله تم جمع مبلغ مليار و400 مايون لخونا صهيب شكرا لكل الشعب الجزائري وولكل من ساهم في اعادة البسمة لوجه صهيب ♬ Mawjouaa Galbi – Najwa Farouk

وحرك صهيب الذي تظهر آثار الحروق على وجهه وتحول لون عينيه للأخضر، مشاعر الكثيرين بعدما أطلق صرخته التي يسكنها الوجع: “لقد غدروا بي وأصبحت أعيش في الظلمات”، لتبدأ على إثرها حملة تبرع ضخمة جاوزت عتبه المليار.

وقال صهيب أن أصدقاءه استدرجوه بحجة شرب القهوة إلى مكان قريب من بيته، ثم سكبوا مادة كيميائية حارقة على عينيه ووجهه ولاذوا بالفرار دون القيام بمساعدته، مؤكدا أنه أصبح يعيش في الظلام بسبب صديقه الذي يغار منه.

من جهتها، أشارت والدة الشاب، أن الحادثة التي تعرض لها ابنها، قصمت ظهرها وأدخلته في حالة نفسية صعبة، خاصة أنه كان معيلها الوحيد في الحياة، بعد وفاة والده.

وأطلق نشطاء حملة تبرعات من أجل مساعدته على العلاج بالخارج على أمل استعادة بصره، بينما طالب كثيرون بإنزال أقسى العقوبات بحق أصدقائه.